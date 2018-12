Ex-speler Frank Arnesen wordt technisch directeur van Anderlecht

Arnesen keert na 33 jaar terug naar Anderlecht, dat recent een nieuwe sportieve structuur uittekende. Van 1983 tot 1985 maakte de voormalige aanvallende middenvelder het mooie weer in het Astridpark. In die periode behaalde hij een landstitel met de club.

'Ik ben blij dat ik Frank Arnesen kan voorstellen als nieuwe technisch directeur', verklaart sportief directeur Michael Verschueren. 'Hij kent onze club, maar heeft ook ervaring opgedaan bij topclubs in het buitenland, zoals PSV, Tottenham en Chelsea. Hij betekent een grote meerwaarde voor RSCA.'

'Ik ben blij om de overstap te maken naar RSCA', aldus Arnesen. 'Het is een eer om in het verleden als speler en binnenkort als technisch directeur deel uit te maken van deze club. Ik hoop hier een mooi verhaal te schrijven, samen met de directie, de sportieve staf en de spelers.'

Eind november ontkende Anderlecht in een persbericht nog onderhandelingen te voeren met Frank Arnesen, ook PSV liet weten dat het zijn lid van de Raad van Commissarissen niet wilde laten vertrekken.

De Deen, die PSV per direct verlaat, beheerde bij de Nederlandse topclub de portefeuille voetbalzaken. 'Wij zijn Frank zeer erkentelijk voor zijn bijdrage in de voorbije periode en wensen hem heel veel succes bij Anderlecht', reageert Jan Albers, president-commissaris bij PSV. 'Het was en is niet gemakkelijk om mensen met de statuur van Frank te vinden. Omdat de dagelijkse technische organisatie van PSV nu goed staat, kunnen we onszelf de tijd gunnen om een opvolger voor Frank te vinden.'

Als speler verdedigde Arnesen de kleuren van Ajax, Valencia, Anderlecht en PSV. Na zijn spelerscarrière ging hij aan de slag als assistent-coach bij PSV, waar hij later technisch directeur werd. Die functie oefende Arnesen ook uit bij Tottenham, Chelsea, Hamburg, Metalist Kharkiv en PAOK Saloniki.

Zondag nam paars-wit afscheid van T1 Hein Vanhaezebrouck na de 2-1 nederlaag bij Cercle Brugge. Karim Belhocine is zijn tijdelijke opvolger voor de komende twee wedstrijden, op bezoek bij Moeskroen (22/12) en thuis tegen Waasland-Beveren (27/12). Anderlecht wist dit seizoen nog maar negen keer te winnen in de Jupiler Pro League, na een twaalf op twaalf bij de competitiestart.