Frédéric Vanheule is redacteur bij Sport/Voetbalmagazine.

De Duitser Andreas Beck, verdediger bij KAS Eupen, speelde twee jaar geleden bij VfB Stuttgart nog onder de nieuwe coach van KRC Genk. Hij vertelt in Sport/Voetbalmagazine over diens methodes.

'Ik zie hem nog altijd als een atypische coach, door zijn innovatieve zaken en heel pragmatische werkwijze', beweert Andreas Beck. 'Net als Jürgen Klopp en Julian Nagelsmann vraagt Wolf om een intensief spel, aan een bijzonder hoog tempo qua snelheid van uitvoering en het bedenken van oplossingen op het veld. Je moest dus tactisch heel flexibel zijn en veel zelfdiscipline tonen.'

'Hannes kan zeer goed een ploeg naar zijn hand zetten en kneden', gaat Beck verder. 'Op een bijzonder veeleisende manier, maar altijd heel menselijk. Wie er vol voor gaat, wordt beloond. Ik ben blij dat te hebben meegemaakt. Want het was altijd spannend, leerrijk en hevig. Zijn standaardnorm ligt hoog.'

Naast zijn persoonlijkheid was de routinier ook onder de indruk van nog iets anders. 'Hannes heeft een groot hart en wil altijd het beste, voor iedereen', zegt Beck. 'Maar daarvoor moet je wel je grenzen willen verleggen en naar het maximale streven. Hij heeft spelprincipes waaraan hij stevig vasthoudt en wil dat de spelers daar altijd op terugvallen. Hannes verlangt dat er bij balverlies een moordende druk wordt ontwikkeld. Bij Genk gaan ze zeker een boeiende tijd tegemoet, met zo'n detaillist.'

Geen laptoptrainer

Beck moet nog altijd eens goed lachen als hij terugdenkt aan de zware trainingen. 'Je slaapt achteraf goed hoor', klinkt het. 'De sessies gedurende de week worden eigenlijk gewoon getransporteerd naar het weekend toe, bij de wedstrijden. Het komt veel neer op veel sprints, een hoog loopvermogen, meer intensiteit, met een pak spelvormen zoals zes tegen drie of vijf tegen twee zoals bij countermogelijkheden. (grijnst) Er waren alleszins weinig rustmomenten of onderbrekingen gedurende zijn trainingen, kwestie van de pols- en hartslag hoog te houden.'

Ondanks zijn liefde voor data houdt Hannes Wolf er niet echt van een laptoptrainer te worden genoemd. 'Hij heeft groot gelijk', oppert Beck. 'Want naast zijn uitstekende methodiek is hij ook een coach met een sterk analytisch vermogen. Hannes is jong, heel geëngageerd en ook bijzonder gemotiveerd om aan te tonen dat hij een team naar een hoger en beter niveau kan loodsen.'

