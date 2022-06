Ronny Deila (46) is de nieuwe T1 van de Rouches. Een van zijn ex-spelers vertelt ons voor welk soort voetbal de Noorse trainer staat.

Zijn Belgisch verhaal is kort: veertien optredens in het shirt van KV Oostende, tussen januari en mei 2019. Toch volstaat het om een glimlach op de lippen te toveren van Amin Nouri wanneer het over de Jupiler Pro League gaat.

Hij heeft trouwens even goede herinneringen als Ronny Deila, de nieuwe T1 van de Rouches, ter sprake komt. De twee zijn elkaar tegengekomen bij het Noorse Valerenga waar Nouri op dat moment een vaste basisspeler was. Vandaar dat hij wel het een en ander kan vertellen over het voetbal dat Deila wil brengen.

'Zowel op als naast het terrein werd hij echt gewaardeerd door de spelers', herinnert de Noorse rechtsachter zich. 'Hij had een bepaalde feeling met ons, hij begreep ons op een heel natuurlijke manier. Spijtig genoeg was de ploeg toen niet stabiel genoeg, dus hadden we ups en downs, maar zijn spelopvattingen waren echt interessant.'

Ook de City Football Group deelde die mening en gaf hem de teugels in handen van New York City FC. 'Ronny houdt van balbezit', zegt Nouri. 'Hij wil voetballen, maar wel met een stevige fundering. Hij houdt ervan dat spelers aanvallend creatief zijn en daarvoor vraagt hij veel beweging en een hoog tempo. We werkten samen in 2018, maar toen al waren zijn ideeën dezelfde als diegene die nu het voetbal domineren. Hij is echt een goeie coach.'

Dat moet hij dus nu ook op Sclessin laten zien, waar het de afgelopen seizoenen nogal moeilijk bleek om een bepaalde spelopvatting op de spelersgroep over te brengen.

