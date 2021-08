De Franse oud-voetballer Franck Berrier (37) is overleden na een hartstilstand tijdens het sporten. Dat heeft zijn ex-club KV Oostende vrijdag bevestigd. Begin 2019 moest de middenvelder met onmiddellijke ingang stoppen met voetballen door een hartkwaal.

'Met grote droefenis en verslagenheid vernemen we het overlijden van clubicoon Franck Berrier (37). Hij overleed na een hartstilstand tijdens het sporten', schrijft KVO op Twitter. 'We wensen alle nabestaanden veel sterkte toe in deze moeilijke tijden!'

Berrier speelde nagenoeg zijn hele voetbalcarrière in België. In 2008 streek de Fransman neer bij Zulte Waregem, waar hij in twee passages (2008-2010 en 2012-2013) zijn grootste successen beleefde. In mei 2013 leek Zulte Waregem zelfs even landskampioen te worden, maar na een gelijkspel in het rechtstreekse titelduel ging het kampioenschap toch naar Anderlecht. Verder verdedigde Berrier in België ook de kleuren van Standard (2010-2012) en KV Oostende (2013-2018). In 2018 maakte hij de overstap naar het gedegradeerde KV Mechelen, maar hij zou door de hartproblemen uiteindelijk geen minuut spelen voor de Kakkers.

Met grote droefenis en verslagenheid vernemen we het overlijden van clubicoon Franck Berrier (37). Hij overleed na een hartstilstand tijdens het sporten.



We wensen alle nabestaanden veel sterkte toe in deze moeilijke tijden ! pic.twitter.com/T1C1I6aIsF — KV Oostende (@kvoostende) August 13, 2021

Essevee vernam met grote droefenis het overlijden van Franck Berrier. ✨



We wensen de familie van Franck heel veel sterkte in deze moeilijke periode. pic.twitter.com/IEMjKM9Hn2 — SV Zulte Waregem (@ESSEVEELIVE) August 13, 2021

We vernamen zonet het droevige nieuws dat Franck Berrier op 37-jarige leeftijd overleden is.



We wensen familie, vrienden en ex-clubs veel sterkte toe met dit verlies. pic.twitter.com/LZBPYvGNOv — KV Mechelen (@kvmechelen) August 13, 2021

Former JPL player Franck Berrier passed away. Our thoughts are with his family and friends.



Rest in peace, Franck. pic.twitter.com/X0iDhtQMdG — Pro League ⚽️🇧🇪 (@ProLeagueBE) August 13, 2021

