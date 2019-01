Excel Mouscron doet gouden zaak in degradatiestrijd met zege tegen KV Oostende

Bij de thuisploeg was Genk-huurling Manuel Benson de grote uitblinker. Net voor het kwartier maakte hij de openingstreffer van KV Oostende-nieuwkomer Tom De Sutter eigenhandig ongedaan, in de tweede helft zette hij met een knappe actie en assist de ingevallen Taiwo Awoniyi op weg naar de beslissende treffer.

Voor De Sutter was het dan alweer van 1 oktober 2017 geleden dat hij nog eens gescoord had. Toen zorgde hij met twee treffers voor een 1-3 zege van Lokeren op het veld van Zulte Waregem. Zondagavond leverde het KV Oostende echter niets op en daardoor is de kustploeg nog niet uit de degradatiezorgen.

Moeskroen komt na een zes op negen met twintig punten immers op gelijke hoogte met Zulte Waregem op de gedeelde veertiende plaats. Waasland-Beveren heeft 21 punten, Oostende 23. Komend weekend spelen ze de derby tegen Club Brugge.

Zes punten

Onderin is de grote verliezer van de speeldag rode lantaarn Lokeren, dat zaterdag met 4-1 de boot inging in Eupen en nu al zes punten achterstand telt op de voorlaatste. De zware nederlaag betekende meteen het einde voor Trond Sollied en assistent Arnar Vidarsson in het Waasland, Glen De Boeck is intussen aangesteld als vervanger en die brengt zijn eigen assistent mee.

Met nog slechts acht speeldagen voor de boeg in de reguliere competitie staat de voormalige Rode Duivel wel voor een bijzonder zware opdracht op Daknam.