Royal Excel Mouscron heeft goed nieuws gekregen van de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). De geplaagde Henegouwse voetbalclub ontving zijn proflicentie en mag volgend seizoen dus in 1A uitkomen. Er was ook al groen licht voor Antwerp, STVV, Cercle Brugge en KV Oostende.

'We kregen zopas het belangrijke papier van de Licentiecommissie. Daardoor kan Moeskroen zijn kleuren voor het zesde jaar op rij verdedigen in de hoogste afdeling', schrijven de Henegouwers op hun Facebookpagina. 'Dankzij deze beslissing kunnen we ons beter voorbereiden op volgend seizoen.'

Onderzoek

Bij het bestuur van Moeskroen valt veel gewicht van de schouders. Het federaal parket voert al enige tijd een onderzoek naar 'les Hurlus' naar valsheid in geschriften, gebruik ervan en oplichting, omdat via buitenlandse maatschappijen gepoogd zou zijn te verbergen dat de voetbalclub onder controle stond van spelersmakelaar Pini Zahavi. Dat is volgens het bondsreglement verboden.

Moeskroen wordt er ook van verdacht valse documenten te hebben ingediend bij het Belgische Arbitragehof voor de Sport (BAS), in het kader van de licentieaanvraag vorig seizoen. Die werd eerst geweigerd, maar in beroep toch verkregen. Het parket wilde nagaan of Moeskroen dankzij kunstgrepen onwettig in eerste klasse is gebleven.

Anderzijds wordt Moeskroen ervan verdacht door illegale financiering van miljoenen euro's uit offshorebedrijven gesteund te worden.

Half november 2018 voerde het gerecht al huiszoekingen uit bij de voetbalclub, enkele bestuurders van de club, de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport). Ook na die huiszoekingen stelden de speurders en de CFI (Cel voor Financiële Informatieverwerking) dat er op de rekening van de club aanzienlijke bedragen verschenen, die meteen weer doorgestort werden naar rekeningen in fiscale paradijzen. Moeskroen werd onder voorlopig bewind geplaatst en een Brusselse onderzoeksrechterlegde beslag op enkele rekeningen.

Dat geld kan voorlopig niet gebruikt worden, waardoor de licentie in gevaar was. De financiële gezondheid van een club is namelijk een van de belangrijkste voorwaarden voor de licentie, maar toch kreeg Moeskroen woensdag dus goed nieuws.

Ook Antwerp, STVV, Cercle Brugge en KV Oostende communiceerden intussen dat ze goed nieuws kregen van de licentiecommissie. Die vier ploegen kregen behalve hun Belgische ook hun Europese licentie.