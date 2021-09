In hun zesde WK-kwalificatiewedstrijd hebben de Rode Duivels het woensdag in het Russische Kazan bij een zuinige 0-1 zege tegen Wit-Rusland gehouden. Dennis Praet scoorde het enige doelpunt van de partij in de 33e minuut, op assist van Alexis Saelemaekers.

In de andere wedstrijd in groep E hielden Wales en Estland het bij een 0-0 gelijkspel. Met een 16 op 18 blijven de Belgen ruim aan de leiding, voor Tsjechië (7 ptn/5 wedstr.), Wales (7/4), Wit-Rusland (3) en Estland (1/4).

Bondscoach Roberto Martinez moest puzzelen met zijn elftal door de afwezigheid van enkele sleutelspelers. Na eerder Kevin De Bruyne en Thorgan Hazard kon Martinez nu ook niet rekenen op Thibaut Courtois, Romelu Lukaku, Axel Witsel en Jan Vertonghen. In het experimentele basiselftal stonden onder andere Dennis Praet, Koen Casteels, Dodi Lukebakio en Michy Batshuayi.

De Belgen drukten de Wit-Russen van bij de start meteen achteruit, maar de dappere Wit-Russen slaagden er wel enkele malen in om te dreigen op de counter. De Rode Duivels drukten wel en zochten vooral via de flanken naar oplossingen. Maar de vele voorzetten leidden tot niets.

Op het halfuur opent Batshuayi dan toch de score. Boyata trapte staalhard vanuit de tweede lijn waarop Batshuayi snel reageerde. De Besiktas-spits stond echter buitenspel. Twee minuten later was het dan toch prijs. Na een warrige fase in de zestien kon Praet (33.) laag binnenschuiven.

De tweede helft bracht hetzelfde spelbeeld. Op het uur werd Eden Hazard dan maar ingebracht op zoek naar die ene flits, maar die bleef vooral uit. De WIt-Russen probeerden af en toe op de counter, maar echt gevaar kwam daar niet van. De beste doelkans kwam uiteindelijk toch van Hazard, die een vrije schop ei zo na binnenknalde.

Een zege zonder glans dus voor de experimentele Duivels die volgende maand al tegen de regerende wereldkampioen Frankrijk spelen in de halve finales van de Nations League.

