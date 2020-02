De commissie wil wel (lage) heffingen op hoge lonen, makelaars- en transfervergoedingen en sportweddenschappen. Dat is in een notendop het voorstel van onder anderen Michel Maus en Johan Vande Lanotte, zo melden De Morgen en Het Laatste Nieuws die het voorstel konden inkijken.

De insteek is duidelijk: maximale openheid en minimale nieuwe heffingen in de hoop te behouden wat ze hebben. Als het van de expertencommissie afhangt, wordt dus niet geraakt aan de RSZ- en belastingvoordelen. De regeling waarbij sportclubs bijvoorbeeld maar 20 procent van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing moeten doorstorten, daar raken we best niet aan, aldus de commissie. Idem voor de lage sociale lasten. Dat is een uitzonderlijk voordeel toegekend aan één sector en dat België ooit is 'vergeten' melden aan de EU. De expertencommissie wijst erop dat de bestaande toestand beter wordt behouden want dat elke nieuwe regeling die afwijkt van andere sectoren en werknemers, moet worden gemeld. Veel kans dat de EU dan wel moeilijk zal doen.

In ruil bieden ze onderwerping aan de witwaswetgeving en fiscale transparantie aan. In één moeite worden ook de tussenpersonen (lees makelaars) en een heel klein beetje de goksector aangepakt. Daarnaast maakt het voorstel werk van een luxetaks op hoge salarissen en inkomsten uit transfers en Europees voetbal, vier procent op het saldo van transferinkomsten, een getrapte heffing op vergoedingen aan tussenpersonen, twee procent op Europese inkomsten en vier procent solidariteitsbijdrage op het deel van het loon boven de 200.000 euro bruto. Samen met een minimale heffing op sportweddenschappen zou dat alles 25 miljoen euro opbrengen voor de schatkist.

