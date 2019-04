Expertenpanel Pro League werkt reglement omtrent spelersmakelaars af

Het expertenpanel van de Pro League onder het voorzitterschap van ex-vicepremier Melchior Wathelet heeft woensdag zijn reglement omtrent spelersmakelaars afgerond. De tekst wordt nu voorgelegd aan het bestuur van de profclubs. Op de Algemene Vergadering van 6 mei moet dat vervolgens nog goedgekeurd worden.

In december vorig jaar produceerde het expertenpanel van de Pro League, bestaande uit CEO Pierre François, sportadvocaat Wouter Lambrecht en Wathelet, een reeks aanbevelingen. Die werden goedgekeurd door de clubs, waarna het panel aan de slag kon om de aanbevelingen in wetteksten te gieten.

Woensdag werd dit document naar de voorzitters en algemene managers van de profclubs gestuurd. 'Zo hebben zij de mogelijkheid dit document te bestuderen voor de Algemene Vergadering van 6 mei, die volledig in het teken staat van dit reglement', klinkt het in een communiqué. Het expertenpanel zal op basis van feedback van de clubs in april nog eventuele verbeteringen aanbrengen in het voorontwerp. 'De publicatie van het laatste rapport van de KBVB, over de bedragen die spelersmakelaars innen bij Belgische clubs, tonen de urgentie van de geplande hervormingen aan', stelt de Pro League.

Uit dat rapport blijkt dat spelersmakelaars in België hun opbrengsten tussen april 2018 en 2019 opnieuw zagen stijgen van 41,9 naar 48,6 miljoen euro. Het gros daarvan - 44,3 miljoen euro - werd opgestreken voor het regelen van voetbaltransfers in de Jupiler Pro League.

Pierre François zal op 5 april in Lissabon de Pro League vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering van European Leagues, de vereniging van Europese professionele liga's. 'Bij deze gelegenheid zal hij aan zijn collega's verslag uitbrengen over de stand van zaken van het dossier', laat de Pro League nog weten. 'Het objectief is dat de geplande maatregelen in België model staan voor andere landen opdat de reglementering de competitiviteit tussen de Europese clubs niet wijzigt.'