Expertenpanel van Pro League doet volgende week aanbevelingen aan 24 profclubs

De driekoppige expertengroep legde donderdag voor het laatst zijn oor te luister bij de betrokken stakeholders. Op basis van alle informatie die Pro League-CEO Pierre François, minister van Staat Melchior Wathelet en sportadvocaat Wouter Lambrecht de afgelopen twee maanden hebben verzameld, zullen ze een aantal aanbevelingen doen aan de profclubs. Die worden maandag voorgesteld aan de raad van bestuur en de algemene vergadering van de Pro League.

In principe moet uit de aanbevelingen van het expertenpanel een interne gedragscode voortkomen die voorschrijft hoe clubs best omgaan met makelaars en tussenpersonen. De bedoeling is dat die nadien opgenomen wordt in de licentievoorwaarden, waardoor clubs hun proflicentie kunnen verliezen als ze de gedragscode met de voeten treden.