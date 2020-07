Groen-zwart stelt een dezer een nieuwe technisch directeur aan en pakt de komende weken nog uit met een hele reeks nieuwelingen. Acht posities werden gedefinieerd als bij te sturen.

Vrijdagavond was AS Monaco te gast op Jan Breydel, voor een duel tegen 'zusterploeg'Cercle Brugge. Dat ging verbazend vlot in de beginfase. Monaco, zonder wat grote namen, nam in de beginfase vlot de maat van een ploeg die eerder nog won op KV Kortrijk.

De thuisploeg kwam overal een stapje te kort, in snelheid van uitvoering, in kracht, in beweging. Opvallend: de nieuwe coach Paul Clement deed één wissel aan de rust (Guy Mbenza voor Thibo Somers) en drie op het uur. Het gros van zijn bank mocht zich wel opwarmen, maar proefde niet van speelminuten.

Of Clement heeft zijn huiswerk klaar, of er schort nog wat aan de kwaliteit in de kern, stelden de watchers vast. Het is het laatste, want spelers die vorig seizoen de remontada onder Bernd Storck al vanaf de zijlijn meemaakten, zullen straks de kar niet moeten trekken. Evenmin als dat het geval is met de twee jongens die terugkeerden van een uitleenbeurt aan Tubize. Zowel Robbe Decostere (rechtsachter) als Charles Vanhoutte (in de driehoek centraal op het middenveld de rechterpion) deden het goed, maar zij gaan niet de dragers worden van de ploeg.

'Belgische' assistent-TD

In april kondigde Cercle aan dat er een nieuwe technische directeur zou komen. Die selectieprocedure nam een tijd in beslag, maar zit nu in de laatste rechte lijn. Monaco en Cercle plegen daarbij nauw overleg. Op dit moment worden de twee ploegen gerund door de van RB Leipzig overgenomen Paul Mitchell, maar die kan dat niet blijven parallel runnen. Dus komt er een 'Belgische' assistent, om Cercle mee in goeie banen te leiden. Daarvoor werd wel op de Belgische markt gekeken, maar in de shortlist van drie zit geen landgenoot meer. Een dezer dagen wordt de naam bekendgemaakt.

Mitchell bepaalt in overleg met hem de koers van Cercle. En die boot ligt nog lang niet op de goeie koers. Gesprekken met Clement en Mitchell en indrukken opgedaan in de oefencampagne tot dusver wijzen op een behoefte aan een grondige facelift. Een positie of acht (!) is voor verbetering vatbaar en als dusdanig gedefinieerd. Altijd in overleg met Monaco en de grote bazen.

Cercle wil niet de fout maken van vorig seizoen, toen het bij de start niet gewapend bleek voor de strijd en het tijdens de winterstop moest bijsturen. Verwacht dus de komende weken veel nieuws uit het groen-zwarte kamp. Sommige deals zitten ook daar in een eindfase.

