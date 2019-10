Cercletrainer Fabien Mercadal is het nieuwste slachtoffer van de intussen beruchte Vloek van Francky Dury.

Francky Dury is de langst regerende trainer in eerste klasse: op 30 december 2011, na een periode bij AA Gent en de Belgische voetbalbond, nam hij bij Essevee over van Darije Kalezic.

Zeven jaar, negen maanden en acht dagen later is hij er nog altijd de sportieve baas, nadat hij van 2005 tot 2010 ook al trainer was geweest van de fusieclub.

In die twee periodes zag Dury heel wat coaches komen en gaan. En heel opvallend: al liefst twáálf keer sloeg hij de laatste nagel in de doodskist van een collega.

Voor het eerste slachtoffer van Dury's vloek moeten we teruggaan naar eind augustus 2006, met Jan Boskamp. Die kreeg als coach van Standard na een magere 1-1 thuis tegen Essevee twee dagen later zijn ontslag.

Een maand later was Slavo Muslin, de trainer van Lokomotiv Moskou, aan de beurt, nadat het kleine Zulte Waregem hen had uitgeschakeld in de UEFA Cup (al speelde Lokomotiv daarna wel nog twee competitiematchen).

In november 2006 vloog Thomas Caers buiten bij STVV, na 3-0 verlies aan de Gaverbeek (waar Caers nu coördinator van de scouting is).

Twee jaar later, eind oktober 2008, werd Dirk Geeraerd ontslagen door KSV Roeselare na een 0-3 nederlaag tegen Zulte Waregem.

De grootste namen moesten dan nog volgen: op 4 november 2012 won Dury met Essevee met 0-1 op Club Brugge. Daags nadien werd Georges Leekens op straat gezet bij blauw-zwart.

Hetzelfde overkwam Guy Luzon, in oktober 2013, nadat de fusieclub met 1-2 had gewonnen op Standard, wat zelfs tot een supportersopstand leidde.

Daarna leek De Vloek even verdwenen. Tot 21 december 2016. Toen leidde Dury zijn ploeg naar een 1-0-zege tegen KRC Genk. Vijf dagen later stond Peter Maes op de keien.

In het seizoen 2017/18 versloeg Zulte Waregem op de tweede speeldag STVV met 2-0, waarop Bartolomé Márquez meteen mocht inpakken.

Eind september van dat seizoen volgde nog een grote naam: Hein Vanhaezebrouck die twee dagen na de 0-1-zege van Zulte Waregem in de Ghelamco Arena opstapte bij KAA Gent. En daarop naar Anderlecht vertrok.

Begin mei 2018 viel het tiende slachtoffer van De Vloek van Francky Dury: Sven Vermant, die als coach van Waasland-Beveren met 8-0 de boot was ingegaan aan de Gaverbeek en vervolgens zijn C4 kreeg.

In mei dit jaar overkwam Laurent Guyot, de trainer van Cercle Brugge, hetzelfde, na een pijnlijke 6-2 pandoering in het Regenboogstadion.

En vandaag werd ook de opvolger van Guyot, Fabien Mercadal, bij de vereniging op de keien gezet, na de 6-0 nederlaag op Zulte Waregem afgelopen zaterdag.

