Bij KV Kortrijk mag Faïz Selemani al meteen voor een plaats in de bekerfinale spelen. In Sport/Voetbalmagazine blikt de Comorese international nog eens terug op zijn atypische en turbulente parcours en uiteraard zijn breuk met Union.

"Toen Alex Hayes mij vorig seizoen naar Union haalde, beloofde hij mij dat als ik een goed seizoen zou spelen, ik zou mogen vertrekken naar een eersteklasser", vertelt Faïz Selemani deze week in een lange monoloog in Sport/Voetbalmagazine. "Zijn ontslag in januari verontrustte mij, maar de voorzitter stelde mij gerust: als ik tot het einde van het seizoen alles zou geven, zouden ze mij niet tegenhouden. Dat was ook wat mij motiveerde: mij een jaar bewijzen in 1B en dan naar 1A. Ik was 26 en had geen tijd meer te verliezen. Nog een jaar blijven, zou niet goed geweest zijn voor mijn ontwikkeling."

"Maar Union kwam zijn woord niet na en blokkeerde mij. KV Kortrijk en SM Caen meldden zich, maar Philippe Bormans (CEO, nvdr) wilde 2 miljoen euro voor mij krijgen. Een speler die het een jaar eerder voor 250.000 euro kocht, die het beloofde dat hij zou mogen vertrekken als hij alles gaf voor de club en die uiteindelijk met 17 doelpunten en 10 assists bijdroeg tot een fantastisch seizoen voor Union! Daar kon ik met mijn hoofd niet bij. Ik vond het onrechtvaardig."

Menselijke aspect vergeten

"Union dacht alleen aan zijn eigen belang", gaat Selemani zijn discours verder. "Het degouteerde en demotiveerde mij. Ik werd er onweerstaanbaar ambetant van, trainde slap en geraakte in een discussie met de coach, omdat hij vond dat ik op die manier de voorbereiding op de wedstrijd tegen Lokeren verstoorde. 's Anderendaags kwam een veiligheidsfirma met vier man beletten dat ik nog meetrainde. Van de politie moest ik mijn kastje leegmaken en vertrekken. Ik kreeg te horen dat als ik het zou riskeren om nog terug te keren op het oefencentrum ik in de boeien geslagen zou worden. Voor mij was dat het einde. Wie gaat er nu zo met zijn personeel om?! Dat is nog nooit vertoond!"

"Ik verbrak dus eenzijdig mijn contract. Met menselijkheid was er een andere oplossing mogelijk geweest. Maar het probleem is dat voetbal soms puur als business beschouwd wordt en het menselijk aspect vergeten wordt."

Lees het volledige interview met Faïz Selemani in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van 22 januari.

"Toen Alex Hayes mij vorig seizoen naar Union haalde, beloofde hij mij dat als ik een goed seizoen zou spelen, ik zou mogen vertrekken naar een eersteklasser", vertelt Faïz Selemani deze week in een lange monoloog in Sport/Voetbalmagazine. "Zijn ontslag in januari verontrustte mij, maar de voorzitter stelde mij gerust: als ik tot het einde van het seizoen alles zou geven, zouden ze mij niet tegenhouden. Dat was ook wat mij motiveerde: mij een jaar bewijzen in 1B en dan naar 1A. Ik was 26 en had geen tijd meer te verliezen. Nog een jaar blijven, zou niet goed geweest zijn voor mijn ontwikkeling.""Maar Union kwam zijn woord niet na en blokkeerde mij. KV Kortrijk en SM Caen meldden zich, maar Philippe Bormans (CEO, nvdr) wilde 2 miljoen euro voor mij krijgen. Een speler die het een jaar eerder voor 250.000 euro kocht, die het beloofde dat hij zou mogen vertrekken als hij alles gaf voor de club en die uiteindelijk met 17 doelpunten en 10 assists bijdroeg tot een fantastisch seizoen voor Union! Daar kon ik met mijn hoofd niet bij. Ik vond het onrechtvaardig." "Union dacht alleen aan zijn eigen belang", gaat Selemani zijn discours verder. "Het degouteerde en demotiveerde mij. Ik werd er onweerstaanbaar ambetant van, trainde slap en geraakte in een discussie met de coach, omdat hij vond dat ik op die manier de voorbereiding op de wedstrijd tegen Lokeren verstoorde. 's Anderendaags kwam een veiligheidsfirma met vier man beletten dat ik nog meetrainde. Van de politie moest ik mijn kastje leegmaken en vertrekken. Ik kreeg te horen dat als ik het zou riskeren om nog terug te keren op het oefencentrum ik in de boeien geslagen zou worden. Voor mij was dat het einde. Wie gaat er nu zo met zijn personeel om?! Dat is nog nooit vertoond!""Ik verbrak dus eenzijdig mijn contract. Met menselijkheid was er een andere oplossing mogelijk geweest. Maar het probleem is dat voetbal soms puur als business beschouwd wordt en het menselijk aspect vergeten wordt."Lees het volledige interview met Faïz Selemani in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van 22 januari.