In de prima competitiestart van KV Kortrijk heeft Faïz Selemani een flink aandeel. Al is het niet makkelijk voetballen als je moet leven van een maandloon van 1200 euro.

Hij wil graag zelf nog iets aan het gesprek toevoegen, zegt Faïz Selemani na een babbel over hoe hij deze sportief succesvolle maar financieel moeilijke maanden doorkomt. 'Ik wil graag tegen de supporters van Union zeggen dat ik betreur hoe het toen gegaan is. Een kleine mea culpa. Ik kreeg veel energie van hen, en zette dat om in goeie prestaties. Dat ik ben weggegaan had met de clubleiding en de trainer te maken, niet met hen. Toen we op Union speelden, werd ik zwaar uitgefloten. Dat raakte me.' In de zomer van 2019 wordt Selemani, die flink botst met de trainer en bij uitbreiding met het bestuur, bij Union van training weggestuurd. Hij verbreekt zijn contract en vindt onderdak bij KV Kortrijk dat er, ten onrechte zo blijkt later, van uitgaat dat hij vrij is. Union spant een rechtszaak aan en in het voorjaar veroordeelt de rechter de speler voor het eenzijdig verbreken van het contract en geeft hem een boete van 530.000 euro. Kortrijk wordt verplicht zijn loon op een derdenrekening te storten, waarvan de speler per maand 1200 euro overhoudt. Zo'n boete is amper terug te betalen voor een speler die al geen grootverdiener is, maar KV Kortrijk wil het bedrag niet zomaar voor zijn rekening nemen. Selemani is namelijk einde contract, en KVK heeft geen zin om na het betalen van die boete de speler gratis te zien vertrekken naar een andere club. KVK-manager Matthias Leterme begrijpt dat de speler het moeilijk heeft om van 1200 euro per maand te leven, maar vindt niet dat KV Kortrijk in deze situatie schuld treft: 'De rechtbank heeft de speler veroordeeld, niet de club. Toen we hem in 2019 een contract gaven, gingen wij er, op basis van alle info die we toen hadden, van uit dat het een rechtmatige eenzijdige verbreking van een arbeidscontract betrof. Maar dat bleek dus niet zo te zijn. Hadden we op dat moment kennis gehad van alle details die we later in het dossier lazen, hadden we hem waarschijnlijk niet genomen. Nu verplicht de rechter ons zijn loon op een derdenrekening te storten, waarvan hij enkel het verplichte minimumbedrag ontvangt.' Voor Leterme kan de zaak zo opgelost zijn: 'Met inbegrip van het betalen van die boete. Maar dan op voorwaarde dat hij bijtekent. Hij is, na een moeizame aanpassing met veel blessures, belangrijk voor de ploeg. Het is ook een goeie gast. Daarom willen wij hem graag houden, maar alleen aan voorwaarden binnen onze limiet, er rekening mee houdend dat hij in november 28 wordt en dat we hem waarschijnlijk niet meer kunnen doorverkopen.' Afgelopen zomer gonsde het van de geruchten, maar uiteindelijk bleef de Fransman - die straks met de nationale ploeg van de Comoren hoopt te debuteren op de Afrikaanse landenbeker - in Kortrijk. 'Zijn makelaar vertelde dat een club één miljoen wilde betalen, maar niemand heeft ons gecontacteerd. Voor één miljoen hadden we hem ook niet laten vertrekken.' Voor hoeveel wel? 'Er was geen vraagprijs omdat we hem niet willen verkopen.' Zolang de besprekingen vastzitten, betaalt de speler de boete af, sinds een maand of vier. Op de vraag hoe hij met deze situatie omgaat, zegt hij: 'Het is zeer, zéér moeilijk om van 1200 euro per maand te leven. Maar ik probeer me daar boven te zetten. De enige manier om hieruit te geraken, is presteren op het veld. Als ik goed speel, komt hier een oplossing voor. Als ik het hoofd laat hangen niet. Ik heb me voorgenomen om elke dag, elke week de beste speler op het veld te zijn. Te tonen dat ik, ondanks al die verhalen, kan presteren en mijn moeilijkheden de baas kan. Ik heb al eens een goed seizoen gemaakt bij Union toen ik zeventien keer scoorde. Maar dat was in tweede klasse. Ik wil nu tonen dat ik dat ook in eerste kan.' Selemani is een laatbloeier. Toen hij bij Kortrijk belandde, had hij nog maar drie wedstrijden op het hoogste niveau gespeeld, in de Franse Ligue 1, met FC Lorient. Zijn kinderdroom was: 'Voetballen, voetballen en nog eens voetballen, en daarvoor ooit misschien betaald worden.' Bij Olympique Marseille, de topclub uit de regio waar hij opgroeide, lukte dat niet. Dat betekent niet dat hij spijt heeft dat hij nu bij Kortrijk zit. 'Ik voel me hier goed, maar de situatie weegt op mij. Daarom wil ik graag naar een club die mijn probleem, die boete, oplost. Ik ben al iets ouder, ik heb niet zoveel tijd meer.'Zijn start bij Kortrijk was moeilijk en toen hij goed begon te presteren begin dit jaar, zat de ploeg in een sportieve dip. Daardoor vielen zijn prestaties niet op, in tegenstelling tot nu. Met dank aan trainer Luka Elsner, onder wie hij ook bij Union dat goeie jaar kende. 'Met Luka kan ik over mijn problemen praten, hij biedt een luisterend oor.' De zaak rond de contractverbreking heeft hem veranderd: 'Vroeger reageerde ik sneller als iets me niet beviel, als ik me onrechtvaardig behandeld voelde. Misschien leverde dat me de naam van moeilijke jongen op. Ik heb uit die moeilijke periode geleerd om rustiger te worden, meer mijn focus te bewaren. En me enkel uit te leven op het veld. Als ik voetbal, ga ik helemaal op in het spel. Zoals vroeger, als kind.' En dan, somberder: 'Dat is ook wat ik geleerd heb. Voor mij was voetbal een spel, maar in dit wereldje is het gewoon business geworden. Onze dromen, onze ambities, die tellen allemaal niet meer op dit niveau.' Na zijn veroordeling nam Selemani afstand van zijn vroegere manager en koos voor een nieuwe makelaar. Fouad Ben Kouider wil de moeilijke financiële situatie van zijn speler oplossen, zegt hij. 'Het is moeilijk, leven met 1200 euro per maand en weten dat je die 530.000 euro zelf amper afbetaald krijgt. Daarom heb ik al vijf keer met Kortrijk gepraat. Binnenkort zitten we nog één keer samen. Kortrijk wil hem houden, maar aan de voorwaarden die het voorstelde kan dat niet voor ons. Als ons laatste gesprek niets oplevert, heeft Faïz twee mogelijkheden. Ofwel tekent hij in januari een voorakkoord bij een andere club die ook de boete betaalt, doet hij het seizoen uit bij Kortrijk, en vertrekt dan in juni gratis naar die nieuwe club. Of die club betaalt naast de boete een kleine transfersom en neemt hem in januari over.' Hoe groot schat Fouad de kans in op toch nog een nieuw contract bij Kortrijk? 'Erg klein. Maar laten we niet vooruit lopen op dat laatste gesprek.' Matthias Leterme houdt er rekening mee dat de speler straks transfervrij vertrekt, maar gelooft nog in een doorbraak: 'Anders hadden we dat laatste gesprek niet meer gepland.'