Haroun verlengt zijn contract bij de Great Old tot 2021.

Deze zomer flirtte hij nog met een vertrek naar KAA Gent. Haroun was op de slotdag van de zomermercato zelfs al in Gent voor medische testen, maar een definitieve overgang kwam er uiteindelijk niet van. Antwerp wou hem namelijk niet verkopen, sterk tegen de zin van zijn aanvoerder. Maar de vete tussen club en speler lijkt nu toch opgelost, want de aanvoerder heeft bijgetekend tot 2021.

De 33-jarige Haroun speelt al sinds 2017 voor de Great Old, waarmee hij meteen promoveerde naar 1A en het tot aanvoerder schopte onder trainer Laszlo Bölöni. Inmiddels heeft hij al meer dan 80 wedstrijden op de teller voor het stamnummer 1.