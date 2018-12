Faysel Kasmi (Beerschot Wilrijk) biedt excuses aan nadat hij op drugs is betrapt

'KFCO Beerschot Wilrijk heeft vernomen dat middenvelder Faysel Kasmi een positieve drugstest zou afgelegd hebben. De club volgt de zaak op en wacht op officiële bevestiging. Indien nodig zal KFCO Beerschot Wilrijk de gepaste maatregelen nemen', zo meldde de club woensdagavond op zijn website. Later volgde, via zijn management, een persmededeling van Kasmi waarin hij schuld bekent.

'Na de laatste match voor de winsterstop wordt er traditioneel altijd wel gefeest door de voetballers. Maar ik had beter moeten opletten: ik kwam terecht tussen de verkeerde mensen op het verkeerde moment en ik nam de verkeerde beslissing door een drankje aan te nemen waarvan ik had moeten weten dat ik het opzij had moeten schuiven', zegt Kasmi. 'Maar ik verstop me niet achter excuses: ik heb het verkloot en niemand anders. Ik heb mijn familie, mijn club en mijn managers volledig in de steek gelaten door één heel erg idiote beslissing.'

De 23-jarige Kasmi doet in de rest van het persbericht het verhaal van zijn carrière, met ups en downs. Zo raakte hij op een zijspoor bij Lierse, nadat hij een transfer naar een Griekse tweedeklasser had geweigerd, vond hij een tweede adem bij Watford en verhuisde hij van daar naar Beerschot. 'Ik had in het begin moeite om mijn draai te vinden. In Ierland was ik ver weg van alles, dat was eenvoudiger. Maar sinds november voelde ik dat ik er helemaal klaar voor was, het was gewoon nog wachten op die ene kans om me te tonen. Ik zou mezelf voor het hoofd kunnen slaan dat ik mezelf nu die ene kans heb ontnomen.'

'Ik hou nog steeds meer van voetbal dan gelijk wat in de wereld. Ik weet dat de publieke opinie mij nu gaat veroordelen en daar kan ik niets aan veranderen. Ik verontschuldig mij bij de fans, de club en ook - vooral - bij de jeugdspelers, aan wie ik nu een heel slecht voorbeeld heb getoond', laat de voetballer weten.

'Ik zou het liefst van al onder een steen kruipen uit schaamte, maar ik hoop ook dat jullie begrijpen dat ik ook maar een mens ben met gebreken en zwakheden zoals vele anderen. Ik wil echter iedereen tonen dat ik terug de speler van vroeger kan worden, het liefst van al in mijn eigen Antwerpen, maar desnoods op gelijk welke andere plaats in de wereld.'