Veel kleine clubs verdwijnen, af en toe komt er een nieuwe bij. Vanaf dit weekend kleurt FC Los Incas mee het Antwerpse voetbalgebeuren. Het maakt vandaag op het Rooi zijn debuut als lid van de KBVB.

Vijfentwintig jaar geleden spoelden letterlijk een aantal Peruviaanse zeemannen aan in Antwerpen. De matrozen richtten een voetbalploegje op, dat vriendenwedstrijden speelde en op het veld kwam met wisselende bezettingen. Met de jaren keerden een paar spelers terug naar Peru, anderen weken uit naar New York en andere wereldsteden. Alleen Alejandro Cerna Delgado blééf. Vier jaar geleden schreef hij zich met een reserventeam in bij de KBVB. Al die tijd betaalde hij alle kosten uit eigen zak, van de inkomsten van zijn job als lasser. Tot vorig seizoen deed hij alles alleen.Vorig jaar vroeg hij aan Faissal Charai, broer van Issame Charai, vandaag hulptrainer bij OHL en voorheen profvoetballer bij onder meer KV Mechelen en Lierse, of die zijn ploegske niet wilde trainen. Charai voetbalde ooit bij de jeugd van Berchem Sport en stopte later zijn spelersloopbaan in provinciale voortijdig vanwege blessures. Daarna werkte hij een paar jaar als makelaar, maar nu heeft hij een vaste job in een bank. Hij had nog nooit een ploeg getraind, maar aanvaardde. Hoe het contact tot stand kwam? Heel simpel, zegt Charai, van opleiding maatschappelijk assistent: 'Alejandro's zoon is mijn buurman.' Dit jaar schreef FC Los Incas zich met het stamnummer 9696 in met een eerste elftal en een reserventeam. Delgado is voorzitter. De bedoeling is om vanaf volgend seizoen ook met jeugdploegen te starten. Dat gebeurt allemaal op de bijvelden van het Rooi, waar ook Berchem Sport gehuisvest is.Vandaag start FC Los Incas met een ploeg met zeventien verschillende nationaliteiten: vooral Zuid-Amerikanen, maar ook een Rus en een paar spelers van Marokkaanse origine. 'Wij brengen latinovoetbal, met verzorgd spel over de grond, en daarmee bieden we kansen aan spelers die niet geschikt zijn voor het typische provinciale spel, heel fysiek, met de lange bal naar voren', zegt Charai. Hij bracht een paar sponsors aan, maar de basis blijft een ploeg op basis van vriendschap, die kansen biedt voor jonge mannen die in Antwerpen aanspoelen en zich willen integreren. 'Dat is niet altijd gemakkelijk, als je geen netwerk hebt en de taal niet spreekt', weet Charai die naast trainer ook secretaris is. 'Ik heb dat zelf meegemaakt. In mijn tijd was het elk jaar volzet bij de jeugd van Berchem Sport. Als je ouders niemand kenden, kwam je er niet in. Mijn vader werkte als slager en sprak de taal niet. Wij konden enkel terecht bij de Mierenhoop, een grote groep jonge spelers die op woensdagmiddag wat mochten trainen, maar waar bijna niemand uit opgepikt werd, door gebrek aan connecties. Bij FC Los Incas willen we ons amuseren, mooi voetballen en kansen bieden aan zogenaamd moeilijke jongens en spelers die elders de weg niet vinden.' Zo bracht Charai een groep samen die in staat moet zijn om niet alleen plezier te maken maar ook mee te dingen naar de top vijf in vierde provinciale. Vandaag werken Los Incas hun allereerste officiële wedstrijd ooit af om 15 uur op het C-veld van het Rooi.