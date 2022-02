In een uitgebreid gesprek met Sport/Voetbalmagazine licht de Trainer van het Jaar het Belgisch voetbal door. Een voorsmaakje.

Op welke manier heb je het Belgisch voetbal zien evolueren sinds je debuut als trainer in eerste klasse?

Felice Mazzù: 'Ik weet nog dat ik destijds in die profwereld ben terechtgekomen met een ietwat naïeve blik. Aangezien ik zelf nooit profvoetballer geweest ben, had ik geen enkele ervaring op dat niveau. Hoe jonge profs, supporters en journalisten zich konden gedragen, dat wist ik allemaal niet. Dus is mijn eigen blik meer veranderd dan de competitie zelf.

'Wat me destijds al wel sterk is opgevallen, is dat de clubs van de G5 iets meer hebben. Dat gaat dan over middelen en ambitie, maar ook over hun macht. En die is volgens mij alleen maar groter geworden.'

Heeft dat gevoel dat de macht bij bepaalde mensen ligt, een impact gehad op je werk?

Mazzù: 'Soms heb je het gevoel dat ergens een grotere macht achter schuilt. Dat heeft geen impact op mijn werk, maar het kan wel een invloed hebben op de beslissingen die genomen worden met betrekking tot het verloop van het kampioenschap.

'Ik geef een voorbeeld, zonder dat het als kritiek bedoeld is: bepaalde clubs hebben geprobeerd om op de valreep nog een speeldag in de competitie te verplaatsen, zodat die later kon afgewerkt worden met publiek erbij. Er zijn nochtans regels. En wat ik vandaag vaststel, is dat in België bepaalde reglementen wel op punt gesteld worden, maar dat de spelregels van het ene ogenblik op het andere kunnen veranderen volgens de wensen van deze of gene en naarmate die macht heeft.

'Ik vind dat niet juist tegenover de kleine clubs, zoals wij en andere. Van buitenaf voel je vandaag toch dat er op de vragen van bepaalde clubs heel gemakkelijk wordt ingegaan. Voor mij verziekt dat de boel een beetje.'

Lees het volledige interview in Sport/Voetbalmagazine van 4 februari of in onze Plus-zone.

Op welke manier heb je het Belgisch voetbal zien evolueren sinds je debuut als trainer in eerste klasse?Felice Mazzù: 'Ik weet nog dat ik destijds in die profwereld ben terechtgekomen met een ietwat naïeve blik. Aangezien ik zelf nooit profvoetballer geweest ben, had ik geen enkele ervaring op dat niveau. Hoe jonge profs, supporters en journalisten zich konden gedragen, dat wist ik allemaal niet. Dus is mijn eigen blik meer veranderd dan de competitie zelf.'Wat me destijds al wel sterk is opgevallen, is dat de clubs van de G5 iets meer hebben. Dat gaat dan over middelen en ambitie, maar ook over hun macht. En die is volgens mij alleen maar groter geworden.'Heeft dat gevoel dat de macht bij bepaalde mensen ligt, een impact gehad op je werk?Mazzù: 'Soms heb je het gevoel dat ergens een grotere macht achter schuilt. Dat heeft geen impact op mijn werk, maar het kan wel een invloed hebben op de beslissingen die genomen worden met betrekking tot het verloop van het kampioenschap.'Ik geef een voorbeeld, zonder dat het als kritiek bedoeld is: bepaalde clubs hebben geprobeerd om op de valreep nog een speeldag in de competitie te verplaatsen, zodat die later kon afgewerkt worden met publiek erbij. Er zijn nochtans regels. En wat ik vandaag vaststel, is dat in België bepaalde reglementen wel op punt gesteld worden, maar dat de spelregels van het ene ogenblik op het andere kunnen veranderen volgens de wensen van deze of gene en naarmate die macht heeft.'Ik vind dat niet juist tegenover de kleine clubs, zoals wij en andere. Van buitenaf voel je vandaag toch dat er op de vragen van bepaalde clubs heel gemakkelijk wordt ingegaan. Voor mij verziekt dat de boel een beetje.'Lees het volledige interview in Sport/Voetbalmagazine van 4 februari of in onze Plus-zone.