In een uitgebreid gesprek met Sport/Voetbalmagazine komt Felice Mazzu terug op zijn Champions Leaguecampagne met KRC Genk.

Waaraan zie je, vanaf de zijlijn, dat je je in de Champions League op het hoogste niveau van de sport bevindt?

Mazzu: 'Dat merk je zelfs al voor je op het veld komt. Van zodra we in Salzburg van de bus stapten voor onze eerste uitwedstrijd, voelde je het verschil in de manier waarop je ontvangen werd, de mediatisering, de vragen die men je stelt... Dáár is het niveauverschil al groot.

'En dan die velden, die stadions, die tegenstanders... dat is duidelijk andere koek. Eerlijk gezegd voelde ik me daar wel goed bij, ook al hadden we het in onze eerste wedstrijd heel lastig.'

Je trekt naar Salzburg en de mensen zeggen dan dat...

Mazzu: (onderbreekt) 'Ik herinner me het alsof het gisteren was. 'Dat is de ploeg die we moeten zien voor te blijven.' We hadden alles in detail geanalyseerd. Ik zal het nooit vergeten dat een van mijn spelers bij Genk - ik zal niet zeggen wie het was - na de theorie vertelde: 'Die Haaland is echt niet zo goed.'

'Mijn videoanalist en ik hadden informatie gegeven waaruit bleek dat het een van de beste aanvallers van Europa was. De spelers lachten daar een beetje mee. We weten hoe het afgelopen is...

'Er was zelfgenoegzaamheid in de rangen geslopen, vermengd met opwinding, want voor de meeste spelers in de groep was het de eerste keer dat ze Champions League speelden. En we werden afgemaakt.'

Het is goed dat je er op die manier nog eens aan herinnert dat de Europese concurrentie voor de Belgische clubs nu uit landen als Oostenrijk komt, waar het voetbal zich heel snel ontwikkelt.

Mazzu: 'Veel mensen denken als volgt: we spelen tegen Oostenrijkers, dus normaal gezien moeten we winnen. Dat is de heersende mentaliteit in België. Als je Union bent en je speelt tegen een grote naam zoals Genk, dan kun je niet winnen. Veel mensen baseren zich op de geschiedenis en de naam van een club. Dat lokt angst en stress uit en dat kan verlammend werken, tot in de spelersgroep. Ik denk dat het Belgisch voetbal zich daar serieus vergist.'

Lees het volledige interview met Felice Mazzu in Sport/Voetbalmagazine van 4 februari of in onze Plus-zone.

