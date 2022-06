Felice Mazzu (56) vindt het niet evident om Vincent Kompany op te volgen bij RSC Anderlecht. 'Het is nu aan mij om te proberen minstens even goed te doen als Vincent', verklaarde hij donderdag op zijn eerste persconferentie als coach van paars-wit.

'Ik wil me aansluiten bij de cultuur van de club, maar ik zal ook mijn eigen ideeën in de praktijk brengen. Anderlecht staat voor offensief voetbal', stelde Mazzu in de perszaal van het Lotto Park. 'Maar nu ga ik eerst en vooral een groep vormen. De groepscohesie ligt me na aan het hart, zoals jullie wel weten.'

Eind mei werd Mazzu aangesteld als opvolger van clubicoon Vincent Kompany, intussen coach van Burnley. 'Ik ben me ervan bewust dat ik een icoon van het Belgisch voetbal vervang, een icoon binnen de trainerswereld. Kompany speelde voor een van de beste clubs in Europa (Manchester City, nvdr.). Het is dan ook niet evident hem op te volgen. Ik begrijp dat de supporters hem hier bewonderen. Het is nu aan mij om te proberen minstens even goed te doen als Vincent. Maar ik besef dat ze ontgoocheld zijn nu hij vertrokken is. Ik heb veel respect voor mijn voorganger.'

De Henegouwer is van plan om net als Kompany jongeren te blijven lanceren. Maar de Belgische recordkampioen, afgelopen seizoen derde, snakt naar nieuwe successen. En die hoopt Mazzu Anderlecht te bezorgen. 'Het is mijn doel om het project van de club en Vincent hier voort te zetten. Maar we dienen uiteraard ook een goed evenwicht te vinden. De resultaten moeten er zijn, net als een goed klassement.'

'Buitengewone jaren'

Union en Anderlecht kwamen nog niet tot een akkoord over de overgang van Mazzu. Union zou een fikse financiële compensatie eisen, maar RSCA is niet bereid die te betalen. 'Geen commentaar', reageerde Mazzu donderdag. 'Ik beleefde twee buitengewone jaren bij Union, waarvoor ik de club wil bedanken. Ik heb het grootste respect voor hen. Ik heb bijgedragen aan de ontwikkeling van Union en dankzij die club heb ik ook progressie geboekt. Maar wanneer Anderlecht - qua status nog steeds de grootste club in België - contact opneemt, denk je aan het verleden maar ook aan de toekomst. Uiteindelijk kwam ik tot deze beslissing.'

© Belga Image

Bij Anderlecht was Mazzu meteen onder de indruk van de faciliteiten op Neerpede. Het komend seizoen kan de Belgische recordkampioen echter niet alleen teren op de kweekvijver van talent. Met de Ecuadoriaanse aanvaller Nilson Angulo (19) en de Nigeriaanse middenvelder Ishaq Abdulrazak (20) realiseerde RSC Anderlecht al twee zomertransfers. Mazzu vindt het nog vroeg om het over bijkomende transfers te hebben. Wel vertelde hij dat hij in de voorbereiding speelkansen zal geven aan Adrien Trebel, die aan de kant geschoven werd door voormalig Anderlecht-coach Vincent Kompany. De Franse middenvelder keerde intussen terug van een uitleenbeurt aan Lausanne.

Mazzu kijkt verder uit naar de samenwerking met assistent Guillaume Gillet, die besloot om dan toch niet nog voor de beloften van paars-wit in 1B te spelen. 'Ik wou echt nog iemand erbij in mijn staf. Guillaume is daarvoor de juiste man. Hij heeft vier keer de landstitel behaald met RSCA en staat voor de cultuur van de club.'

In 2019 kreeg Mazzu een eerste kans bij een topclub, maar bij KRC Genk werd de Italo-Belg al na ruim vier maanden aan de deur gezet. 'Ik heb meteen daarna lessen getrokken uit die periode. Maar nu ben ik opnieuw de man die ik was vóór Genk.'

Zaterdag speelt Anderlecht een eerste oefenwedstrijd ter voorbereiding van het nieuwe seizoen, tegen STVV. 'Elke match is belangrijk, ook die. Ik ben hier om alle wedstrijden te winnen. En dan volgt de titel. Als dat gebeurt, zal ik tevreden zijn', lachte Mazzu.

