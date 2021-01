De ex-coach van Charleroi en Genk voert met Union de stand in 1B aan. Een promotie ligt binnen handbereik en dus zocht Sport/Voetbalmagazine hem op. Een voorsmaakje over de titelkansen van Union en de sterkte van het huidige KRC Genk.

In alle kampioenschappen wordt er momenteel geklaagd over het moordende ritme, maar Union komt net uit een maand pauze. Tijdens die lange onderbreking leek iedereen jullie al als kampioen te zien.

Mazzu: 'Een voorsprong is goed, maar dat wil niets zeggen in het voetbal. Drie nederlagen, het kan ons morgen overkomen. We moeten de focus behouden tot op het einde. Ik heb er nog over gesproken met de spelers na de match tegen Genk ( op 13 januari speelde Union in een vriendschappelijke wedstrijd 4-4 gelijk tegen Genk nadat het eerst 1-4 voor stond, nvdr) Al sinds het begin van het seizoen maakt onze werkkracht het verschil. Verliezen we dat, dan verliezen we alles. Ik was niet tevreden en dat heb ik hen ook laten weten.'

Zou het een persoonlijke revanche zijn om volgend seizoen terug te keren naar eerste klasse?

Mazzu: 'Het zou geen wraak zijn, laat staan een persoonlijke prestatie, maar na wat er bij Genk gebeurde, is promoveren met je eigen club wel de beste manier op terug te keren naar eerste klasse. Ik zou terugkomen door hard te werken, zonder dat ik ergens een warme stoel aangeboden krijg. Daar ben ik sowieso niet aan gewend. Op twintig jaar tijd ben ik één keer ontslagen, en ik was uitgerangeerd. Anderen stapelen de mislukkingen op, maar vinden uiteindelijk altijd een plek. Niet iedereen krijgt evenveel krediet. Dat is een kwestie van perceptie. En ik stel vast dat men lang niet het juiste beeld van mij had.'

Op twintig jaar tijd ben ik één keer ontslagen, en ik was uitgerangeerd.' Felice Mazzu

Heeft de berichtgeving in de media dit beeld in de hand gewerkt?

Mazzu: 'Ja, duidelijk. En ik heb niets tegen u. Het is niet eens een kritiek. Maar het publiek, de sociale media en de pers genereren die perceptie. Daar kan je niet veel aan veranderen. Op mijn leeftijd gaat het erom dat je de passie en de goesting terugvindt.'

Je sprak daarstraks over de vriendschappelijke match tegen Genk. De relatie met het Limburgse bestuur is dus hartelijk gebleven?

Mazzu: 'Je hoeft geen goede of slechte relaties te hebben. Dit is voetbal, dit is het leven. Ik zat in een project, en het heeft niet gewerkt. De mensen die toen hun beslissing namen, hadden hun redenen, dat moet je accepteren. Ik kende de regels van het spel voor ik eraan begon. Wanneer ik mijn elftal opmaak, is het net hetzelfde. Wie op de bank zit, is teleurgesteld, wie mag spelen, is tevreden. Dat zijn keuzes die je maakt, en die zullen altijd behoorlijk subjectief zijn.'

Was je verrast door de derde plaats van Paul Onuachu op de Gouden Schoen?

Mazzu: 'Neen, helemaal niet. Voor mij mocht een speler als hij of Théo Bongonda zelfs op de eerste plaats eindigen. Met Paul heb ik gewerkt toen hij net was aangekomen bij Genk. Hij had toen al dezelfde kwaliteiten als vandaag, maar ik had Ally Samatta als de onbetwistbare titularis voorin en een aanzienlijk aantal spelers op het middenveld. Dat maakte het moeilijk om hem meteen te integreren.

'Paul was goed, maar hij drukte zich nog niet zo goed uit als op dit moment. Vandaag weet ik zeker dat hij topscorer zal worden. Een atypische speler zoals hij, met zijn gestalte, kan een heel team beter maken als je je systeem aanpast aan zijn kwaliteiten. Genk doet dat vandaag erg goed met de stootkracht van vleugelspelers als Ito en Bongonda, die met hun centers voor veel gevaar zorgen.'

Lees het volledige interview met de coach van Union in Sport/Voetbalmagazine van 27 januari of in onze Plus-zone.

