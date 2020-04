Felice Mazzu wil de komende transferperiode graag weer plaatsnemen op een bank in de Jupiler Pro League. Nog één keer komt hij terug op zijn passage bij KRC Genk.

Vijf maanden vagevuur, na ruim zes jaren van succes, dat is lang. In minder dan een jaar beleefde Felice Mazzu het einde van een droom, het begin van een nieuwe romance en een gebrek aan liefde.

Want bij Genk was de mirakelman uit Charleroi altijd een coach die slechts gedoogd werd. Op zijn 54e wil hij graag bewijzen dat hij geen 'trainer voor één club' is.

Welke factoren hebben uw werk bij Genk belemmerd?

Felice Mazzu: 'Een gebrek aan tijd, dat is duidelijk. Want kritiek doet al gauw een negatieve energie ontstaan en die ent zich erg snel op een groep. Wanneer je iets nieuws wilt opbouwen is tijd cruciaal. Bij Charleroi kende ik een lastig eerste seizoen (een tiende plaats in 2013/14, nvdr), maar Mehdi Bayat bleef me steunen. Hij zorgde voor tijd, voor geduld.'

Tijd krijgen is steeds zeldzamer in het voetbal. Kan men daar bij een grote club nog over onderhandelen?

Felice Mazzu: 'Ik ben een man van projecten. Dat vraagt vanzelfsprekend wat tijd. En dus zal ik daar in de toekomst ook proberen voorrang aan te geven. Maar tijd is ook geen tien jaar. Of grote clubs die tijd niet geven? Iedereen moet beseffen dat het een belangrijke parameter is. Sommigen ondervinden dat nu tot hun scha en schande.'

'In Genk zit men, na de reguliere competitie min één speeldag, qua punten ongeveer in de lijn van hetgeen ik in het begin van het seizoen begonnen was. Qua punten!'

'Maar misschien zijn de relaties, de houding, het gedrag nu beter zonder mij. Dat kan, dat weet ik niet... Het is een mogelijkheid. In elk geval is het belangrijk om te beseffen dat oplossingen vinden wanneer een kern helemaal is omgegooid, zoals vorige zomer, tijd kost. Ik denk dat Genk nu klaar is om het komend seizoen erg goed te doen.'

U spreekt over het relationele aspect. Klopt het dat enkele sleutelspelers zich na uw vertrek tevreden toonden? Hebt u de indruk dat ze aan de poten van uw stoel gezaagd hebben?

Felice Mazzu: 'Eerlijk gezegd niet. Die indruk had ik niet. Als het zo zou zijn, dan is het jammer dat ik daar met die mensen dan niet over heb kunnen spreken. Maar ik heb er niks van ondervonden, ik lag met niemand in conflict.'

'Maar het is zo dat het niveau van sommige spelers nu hoger ligt dan in mijn periode. Misschien dat ik er met mijn opdrachten niet in geslaagd ben om hen vrijuit te laten voetballen. Misschien was er ook van hun kant wat decompressie bij na het kampioenenjaar. Als je dat optelt, maakt dat al veel.'

Martin Grimberghs

