Een dag voor het Champions Leaguetreffen met Liverpool sprak KRC Genk-coach Felice Mazzu met de pers. Hij overweegt zijn team aan te passen zoals Manchester United dit weekend deed.

Felice Mazzu sprak dinsdag, één dag voor de ontmoeting met Liverpool, de pers toe en de Henegouwer deed dat met veel optimisme. 'Het belangrijkste morgen voor ons team is geloven in een goed resultaat', legde de Genk-coach uit. 'Dat deden we tegen Napoli en dat zal ook tegen Liverpool moeten. De drang om een goede match te spelen moet absoluut aanwezig zijn.'

Mazzu legde tijdens zijn persconferentie de nadruk op de passie binnen het team. 'De jongens hebben dat tegen Napoli perfect gedaan, maar ook nadien tegen Moeskroen en afgelopen zaterdag tegen Standard. Na het duel op Sclessin was er veel frustratie, maar we nemen mee dat ons spel goed was. En dat de drang om te winnen groot was. We hebben de voorbije weken veel vooruitgang geboekt. Het elftal heeft meer automatismen en de spelers begrijpen beter hoe ik wil spelen. Offensief voetbal is belangrijk, maar compact verdedigen is dat ook.'

'Het duel tegen Liverpool wordt natuurlijk helemaal anders dan dat tegen Napoli of Standard', vervolgde Mazzu. 'Iedereen hoopt op een nieuwe stunt, maar dat wordt natuurlijk niet makkelijk. Liverpool had een fantastische start in Engeland en is zonder twijfel één van de beste teams in Europa. Ik denk momenteel misschien wel het beste team.'

'Ze scoren heel makkelijk, hebben heel snelle aanvallers, en bovendien veel ervaring in de ploeg. Hun systeem van hoge pressing werkt uitstekend. Ze voetballen goed, maar trappen ook soms een lange bal in de diepte om de snelheid van hun aanvallers uit te spelen. We zullen achterin heel attent moeten blijven, de hele wedstrijd lang.'

Toch liggen er volgens Mazzu ook mogelijkheden. 'Manchester United speelde zondag een goede wedstrijd tegen Liverpool. Hun systeem met vijf achterin werkte uitstekend. Of ik ook een systeem met vijf verdedigers overweeg? Dat is een optie, maar wij hebben veel opties. Jullie zullen morgen zien welke keuze ik gemaakt heb.'

'Bovendien was zondag Mo Salah er niet bij', besloot de Genkse T1. 'Ik weet niet of hij er morgen bij zal zijn, maar zijn aanwezigheid maakt toch een verschil. Hun aanvallende patronen zijn anders zonder hem, minder diepgaand.'