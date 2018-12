Fellaini verkoos revalidatie in Manchester boven Nations League met Rode Duivels

'Marouane Fellaini geeft toe dat hij de interlandbreak gebruikt heeft om aan zijn herstel te werken, met het oog op de drukke weken die er voor het team staan aan te breken', zo klinkt het in een bericht op de website van zijn club Manchester United. 'De middenvelder heeft ervoor gekozen om de UEFA Nations League-duels niet te spelen.'

'Daar heb ik zelf voor gekozen', bevestigt Fellaini, die vandaag 31 kaarsjes mag uitblazen. 'Ik heb hard gewerkt en intussen ben ik goed hersteld. Ik kijk dan ook uit naar het weekend. In de komende weken spelen we meerdere thuiswedstrijden en daarin zouden we punten moeten pakken. We bekijken het wedstrijd per wedstrijd.'

Vraagtekens

Enkele dagen voor de bekendmaking van de selectie van bondscoach Roberto Martinez had de middenvelder nochtans bij Manchester United zijn rentree gevierd na een blessure. In het beladen Champions League-duel tegen Juventus was hij ingevallen en hielp hij mee een 1-0 achterstand nog om te zetten in een 1-2 voorsprong. Toen Martinez vervolgens Fellaini niet opriep, stelde de bondscoach dat hij de speler helemaal wou laten herstellen.

Dat was echter buiten ManU en José Mourinho gerekend, want 48 uur later stond Fella plots aan de aftrap in de Manchester Derby tegen City, als vervanger van de geblesseerde Paul Pogba.

Dat creëerde geen vreemde situatie, beklemtoonde Martinez tijdens een persmoment. 'We hebben een beslissing genomen op basis van de informatie die we toen hadden. Dat was de juiste beslissing, maar een speler kan zich twee dagen later een pak beter voelen. Door omstandigheden moest hij zondag aan de aftrap verschijnen en het is goed om te zien dat hij dat al aankon.'

United-ploegmaat Romelu Lukaku werd dan weer wel opgeroepen, maar bleek nog niet helemaal hersteld van een hamstringblessure. Donderdag haakte Lukaku af voor het thuisduel tegen IJsland, zaterdag bleek dat de Rode Duivels zonder hun topschutter aller tijden naar Zwitserland waren afgereisd. Volgens de bondscoach bleef hij in België achter om te revalideren.

Door een zware 5-2-nederlaag in Zwitserland grepen de Rode Duivels naast het finaletoernooi van de eerste editie van de Nations League.