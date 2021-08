Met twee doelpunten in drie wedstrijden is Ferdy Druijf uitstekend begonnen aan het seizoen bij KV Mechelen. Sport/Voetbalmagazine sprak met de 23-jarige aanvaller onder meer over zijn periode bij AZ en de woelige zomer.

Beschouw je dit nu als een nieuwe start, of toch eerder het vervolg op vorig seizoen? Toen kwam je tijdens de winterstop, op een moment dat de club onderaan het klassement bengelde, dat corona het stadsleven platlegde, de dagen donker waren en je de ploeg noch de competitie kende.

Ferdy Druijf: 'Goh, het voelt aan als beide. Ik ken de ploeg, de staf, de omgeving. Dat voelt dus allemaal vertrouwd. Het team is niet zo heel erg veranderd, wel sterker geworden in de breedte. Dan redeneer je: we moeten verder borduren op die goede play-offs eind vorig seizoen. Naar vertrouwen toe is het daarom wel een heel ander gevoel dan toen ik hier arriveerde. Toen verkeerde de club in een kleine crisis.'

Was het geen teleurstelling dat Mechelen enkele maanden geleden de aankoopoptie niet lichtte? Volgens bepaalde media bedroeg die 'slechts' 1,5 miljoen euro.

Druijf: 'Dat bedrag lag stukken hoger, hoor. Ik vond het zelf veel te veel en ik begrijp volkomen dat het voor Mechelen te duur was. Ook voor andere clubs trouwens - die hele coronacrisis helpt daar niet aan. Ik wist dus dat ik mijn zinnen beter op een nieuwe uitleenbeurt zette. Het duurde even, maar ik ben blij dat Mechelen volhield, dat toont ook hun vertrouwen in mij.'

Vlak voor dit interview raakte bekend dat Myron Boadu, de spits die jou van een doorbraak bij AZ hield, voor 17 miljoen euro verkast naar AS Monaco. Denk je dan niet: was ik maar gebleven?

Druijf: 'Dat is mooi voor hem, maar voor mijn toekomst maakt het niet uit. Ik heb eind vorig seizoen al, nog tijdens de play-offs hier, aan AZ duidelijk gemaakt dat ik liefst weer voor KV Mechelen wilde spelen. Een heel jaar deze keer. Bovendien wist ik dat als Boadu vertrok AZ een nieuwe spits zou aantrekken, en dat die wat zou kosten. Dan blijf je gewoon tweede spits. Bij Mechelen heb ik meer speelkansen.'

Bij AZ heb ik nooit het volle vertrouwen gekregen van Van den Brom.' Ferdy Druijf

Je hebt geen druk gezet bij AZ om je te laten gaan voor een lager bedrag?

Druijf: 'Dat ligt niet in mijn aard. Ik heb ook veel te danken aan AZ, waar ik opgeleid werd en mijn debuut maakte als prof. Ik woon vlak bij de club en iedereen in mijn omgeving is supporter van AZ. Dan ga je niet in ruzie weg daar.'

Waarom heb je bij AZ nooit je kans gekregen?

Druijf: 'Boadu en ik hebben heel andere profielen. Ik was meer de targetspits, hij iemand die diepgang bracht. Bovendien had hij een goede klik met de buitenspelers. Ik mocht nooit eens een paar wedstrijden op rij starten, dus je kunt niet zeggen dat ik echt mijn kans heb gekregen. Dat vond ik best lastig.'

Coach bij AZ in het grootste gedeelte van die periode was John van den Brom. Hoe was je relatie met hem?

Druijf: 'Hij heeft me laten debuteren en me ook eens laten starten op Ajax. Maar echt het volle vertrouwen heb ik nooit gekregen. Dat kan aan mij liggen natuurlijk, of hij vond mij gewoon niet kwalitatief genoeg. Daar hebben we eigenlijk nooit echt over gepraat.'

Lees het volledige interview deze week in de Europese gids van Sport/Voetbalmagazine of in onze Plus-zone.

