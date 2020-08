Ferran Torres, de eerste aanwinst van Manchester City deze zomer, is een pijlsnelle flankspeler. Hij moet het vertrek compenseren van de onvergetelijke David Silva en de naar Duitsland uitgeweken Leroy Sané.

Hoewel hij een ander profiel heeft, lijkt Ferran Torres (20) toch in de voetsporen van David Silva te treden, die na zes seizoenen bij de Skyblues zijn koffers pakte. Het parcours van de jonge Spaanse vleugelspeler verliep tot nu toe vrij gelijkaardig. Hij is afkomstig uit Foios, een gemeente in de buurt van Valencia en werd op zijn tiende op een zaalvoetbalveldje opgemerkt door de grote lokale club FC Valencia. Daar doorliep hij de jeugdreeksen tot hij op zijn zeventiende, midden in het seizoen 2017/18, bij de eerste ploeg geroepen werd. Toen hij tegen Eibar mocht invallen, werd hij de eerste speler geboren in het jaar 2000 die in de Primera División speelde.

Coach Marcelino lanceerde hem beetje bij beetje en stilaan drukte Torres zijn stempel op de rechterflank, een zone die door Valencia vaak veronachtzaamd werd wegens de offensieve efficiëntie van Gonçalo Guedes aan de overkant van het veld. Het jeugdproduct moest dus voor meer aanvallend evenwicht in de ploeg zorgen. Zijn snelheid en zijn balbeheersing deden denken aan de jonge Cristiano Ronaldo, of aan Marco Asensio indien de eerste vergelijking wat te hooggegrepen lijkt. Door de matige prestaties van de ploeg lieten zijn statistieken wel te wensen over (6 goals en 8 assists in 44 wedstrijden), maar toch trok hij de aandacht van Pep Guardiola. En van vele anderen trouwens.

Een koopje

Als een van de grootste Spaanse talenten werd de Valenciaan al enkele jaren gevolgd door de Europese topclubs. Zijn prestaties bij de nationale U17 en U19, waarmee hij telkens Europees kampioen werd, hebben bijgedragen aan het statuut dat hij vandaag heeft. Bij de U19 werd hij 'de tweede Torres' genoemd en daarom verkiest hij 'Ferran' op zijn shirt. Toen hij van dat toernooi terugkeerde, stonden Manchester United, Real Madrid, FC Barcelona, Juventus en Liverpool voor hem in de rij.

Manchester wordt uiteindelijk zijn bestemming, maar hij wordt wel voorgesteld in het hemelsblauw van de Citizens en niet in het rood van United. In het Etihad Stadium wrijft men zich in de handen. Hoewel de waarde van Ferran geschat wordt op 45 miljoen euro, haalt City hem voor vijf jaar en een bedrag van 27 miljoen euro plus bonussen (volgens de Britse media). Een koopje.

Vuile was

'Aan de ene kant ben ik opgewonden en blij, maar aan de andere kant ben ik ook droevig dat ik mijn club verlaat', vertelde Torres aan Marca nadat hij getekend had. 'Van kindsbeen af heb ik bij Valencia getraind en gespeeld. Ik heb er ook moeilijke momenten gekend en dat is de reden waarom ik uiteindelijk vertrokken ben, maar ik wil benadrukken dat ik Valencia erg dankbaar ben en altijd zal steunen.'

Maar daar stopte Torres niet. Ondanks zijn liefde voor de club had hij het ook over zijn slechte verstandhouding met kapitein Dani Parejo en hing hij de vuile was van Mestalla buiten. Naar verluidt zou dat niet erg geapprecieerd zijn door zijn nieuwe coach, Pep Guardiola.

Hoe dan ook, Ferran Torres is een diamant die nog moet geslepen worden. Hij zal wel zijn best moeten doen om in de ploeg te geraken, want met Raheem Sterling, Riyad Mahrez, Bernardo Silva, de jonge Phil Foden en anderen, is de concurrentie in het team van Kevin De Bruyne natuurlijk erg groot.

Chloé Vincent

