De Nederlandse voormalig proftennisser Mark Koevermans stopt ermee als algemeen directeur van Feyenoord. Bij Koevermans werden in september 's nachts de ruiten ingegooid en zijn voordeur beklad, vermoedelijk door leden van de harde kern van de club.

'Feyenoord zit al vanaf mijn kinderjaren in mijn hart. Bij mijn aanstelling gaf ik niet voor niets en zonder overdrijving aan dat met werken voor Feyenoord voor mij een jongensdroom in vervulling ging. Daarmee is het vandaag geen fijne dag voor mij. Het doet pijn dit besluit te hebben moeten nemen', aldus Koevermans, die in 2009 als commercieel directeur in dienst trad bij de club uit Rotterdam.

Koevermans zou eerder dit jaar ook al thuis zijn lastiggevallen, toen door boze Feyenoord-supporters, uit onvrede over de plannen voor de bouw van een nieuw stadion. Ook bij de architect van Feyenoord City, de gebiedsontwikkeling waar het nieuwe stadion onderdeel van is, kwamen fans op intimiderende wijze langs.

De club zelf noemde het incident in september 'te schandalig voor woorden' en wilde er toen het liefst 'zo min mogelijk woorden aan vuil maken'. Toon van Bodegom, voorzitter van de raad van commissarissen, en vice-voorzitter Gérard Moussault zullen later op de dag het vertrek van Koevermans nader toelichten.

Koevermans volgde twee jaar geleden officieel Jan de Jong op als algemeen directeur, nadat hij die functie al enige maanden op interimbasis had vervuld. Hij neemt met pijn in zijn hart afscheid. 'Maar ik denk dat dit het beste is ondanks de wetenschap dat ik de club, de collega's en veel mensen in de directe omgeving van de club zal gaan missen.'

