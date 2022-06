De bondscoaches mogen voor het komende WK voetbal in Qatar (21 november - 18 december) niet maximaal 23, maar 26 spelers selecteren. Dat heeft de Wereldvoetbalbond (FIFA) donderdag beslist.

Vorig jaar zette de Europese Voetbalbond (UEFA) ook al het licht op groen voor een uitbreiding van de EK-selecties tot 26 spelers, dit vanwege het risico op besmetting met het coronavirus en de daarbij horende quarantainemaatregelen.

In plaats van 35 mogen er bovendien 55 spelers op de voorlopige selectielijst staan. Voor de definitieve lijst is er een minimum van 23 en een maximum van 26 spelers. De spelers die daarop staan, mogen ten laatste op 13 november nog met hun club in actie komen vóór het WK. Die beslissingen nam de FIFA naar eigen zeggen vanwege de ongewone timing van het WK en de mogelijk verstorende effecten van de coronapandemie.

Bij de WK-wedstrijden mogen tot 15 wisselspelers en 11 teamofficials op de bank zitten. Een van die officiales moet de teamdokter zijn.

Op het WK openen de Rode Duivels op woensdag 23 november tegen Canada. Marokko is op zondag 27 november de tweede tegenstander. In hun laatste groepswedstrijd geven de Belgen op donderdag 1 december Kroatië partij.

Verder meldde de FIFA nog dat zijn 73e Congres op 16 maart 2023 zal plaatsvinden in de Rwandese hoofdstad Kigali. Daar zullen de verkiezingen gehouden worden voor het FIFA-voorzitterschap. Tot slot besliste de FIFA dat het vanwege de coronapandemie in 2021 geannuleerde WK U20 van 20 mei tot 11 juni 2023 zal plaatsvinden in Indonesië.

