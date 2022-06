FIFA-schandaal: proces tegen Blatter en Platini gaat van start

Woensdag start in Zwitserland het veelbesproken proces tegen voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter en zijn luitenant bij de UEFA, Michel Platini. De twee staan terecht voor een verdachte transactie in 2011. Ze riskeren tot vijf jaar cel voor fraude, oneerlijk bestuur, misbruik van vertrouwen en valsheid in geschrifte. De uitspraak van het Federaal Strafhof in Bellinzona wordt verwacht op 22 juni.

© Belga Image