Er kan veel gebeuren in elf minuten. Meer had Frank Acheampong inderdaad niet nodig om zijn naam te maken. Op 11 augustus 2013 komt hij na 67 minuten de grasmat van het Astridpark op tijdens een echte Brusselse kermis. Het staat op dat ogenblik immers al 3-0 tegen KAA Gent. Frank voelt dat zijn moment gekomen is. In minuut 78 grijpt Silvio Proto de bal en zend hem als een raket naar de middenlijn. De Ghanees, op dat ogenblik negentien lentes jong, snelt ermee richting grote rechthoek, hij doet een schijnbeweging en haalt dan uit met een gekruist schot net aan de goeie kant van de paal. Netjes. Acheampong zet daarmee zijn eigen carrière en het seizoen van Anderlecht op het goede spoor. Paars-wit zal net als het jaar ervoor kampioen spelen, met Frankie Boy als een van de attracties. Vier jaar later velt Acheampong bijna op zijn eentje Zenit Sint-Petersburg met twee goals in de zestiende finales van de Europa League. Vervolgens moet APOEL Nicosia eraan geloven. In de verlengingen van de kwartfinales moet Anderlecht dan wel nipt de duimen leggen tegen Manchester United, maar de explosiviteit van de kleine Ghanees zorgt ervoor dat Tianjin Teda de portemonnee ver open trekt. De Chinese club wil de supersonische vleugelspeler aantrekken en Herman Van Holsbeeck, op dat ogenblik manager van RSCA, heeft een snelle deal voor ogen: een uitleenbeurt voor 2 miljoen euro met de optie tot een definitieve aankoop voor 3,5 miljoen euro - een totaal dus van 5,5 miljoen euro. De huurovereenkomst wordt getekend in juli 2017 en de optie wordt in november al gelicht. De idee erachter was het omzeilen van een sell-on-clausule in handen van de eerste club die Acheampong verkocht had. Na zijn opleiding in Ghana was Frankie in 2011 naar Zuidoost-Azië getrokken, naar Buriram United. Hij blijft anderhalf jaar bij de zevenvoudige kampioen van Thailand en waagt dan zijn kans in Europa. Celtic Glasgow laat hem testen, maar hij overtuigt niet, waarop Anderlecht zijn slag slaat. Begin 2013 staat Acheampong via een uitleenbeurt in Neerpede. De linkspoot speelt zes maanden bij de jeugd en mag dan naar de volwassenen. In de zomer sluiten paars-wit en Buriram United een akkoord: één miljoen euro en vijftien procent op de doorverkoop. Dat is dus die fameuze sell-on-clausule die omzeild zou zijn. In 2017 verleidt Van Holsbeeck de Chinezen dus tot overname van de Ghanees. De vertegenwoordigers van Buriram United buigen zich in 2019 over het dossier en stappen ermee naar de FIFA. Hun aanklacht: de uitleenbeurt voor 2 miljoen euro zou de echte transferprijs (5,5 miljoen euro) maskeren, opdat de vijftien procent slechts van toepassing zou zijn op de 3,5 miljoen. Sporting dacht dus 525.000 euro verschuldigd te zijn aan Buriram United en niet 825.000 euro. Uiteindelijk werd er 449.500 euro op de rekening van Buriram United gestort. Op 11 augustus van dit jaar, zeven jaar na de eerste goal van Frankie, geeft de FIFA de Thaise club gelijk en veroordeelt de wereldvoetbalbond Anderlecht tot de betaling van de achterstallige 375.500 euro plus interesten (in totaal om en bij de 425.000 euro). Dat moet binnen de 45 dagen gebeuren op straffe van een transferverbod gedurende drie mercato's. Toen Marc Coucke eind 2017 de teugels bij RSCA in handen nam, zei hij dat er lijken uit de kast vielen. Op dat ogenblik lag het dossier-Acheampong waarschijnlijk ergens onder in een schuif. Maar de nieuwe eigenaars waren ook niet geneigd om dat snel af te stoffen. Op dit moment communiceert de club alleen bij monde van woordvoerder Jan Gatz: 'De club geeft voorlopig geen commentaar op deze zaak', laat die per mail weten. Herman Van Holsbeeck, die al enkele maanden vertrokken was toen de klacht binnenkwam, zegt 'van niks te weten', al heeft hij mogelijk zoals steeds 'het onderste uit de kan willen halen' voor de club. Een bevestiging krijgen we alleen bij het Belgische kantoor Eleven & Law van Thomas Spee en Menno Teunissen, die de belangen van Buriram United behartigen. De beslissing van de FIFA is definitief, er kan geen beroep tegen worden aangetekend. In elf minuten kan er inderdaad veel gebeuren.