Opmerkelijke transfer in de tv-wereld: na amper een maand verlaat Filip Joos Eleven Sports voor concurrent Play Sports van Telenet. Hij zal het Belgische voetbal dus niet becommentariëren.

Een verrassing van formaat, kan je de overstap van Filip Joos van Eleven naar Play Sports noemen. Bij de voorstelling van de nieuwe zender werd Joos nog als een van de grote gezichten aan Nederlandse kant gepresenteerd, samen met Peter Vandenbempt en Aster Nzeyimana, die uitgeleend worden door Sporza.. Na amper vier speeldagen in de Belgische competitie, zit dat verhaal er nu dus alweer op. Bij Play Sports wil hij opnieuw het buitenland voetbal becommentariëren.

Zijn vertrek bij Eleven betekent ook dat hij niet langer te horen zal zijn bij wedstrijden van de Jupiler Pro League, aangezien de internationale zender de enige rechtenhouder is.

'Over de reden ga ik niet uitweiden, want ik heb geen zin in een polemiek', liet Joos weten. 'Tenzij Eleven Sports bijvoorbeeld zou beweren dat ik het Belgische voetbal wil verlaten, want dat klopt niet'.

Bij Eleven betreuren ze het vertrek van de commentator, maar hebben ze ook begrip voor zijn keuze. 'Wij eisen van niemand exclusiviteit en iedereen is vrij om te doen en laten wat hij wil', klinkt het.

