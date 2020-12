Donderdag werd geloot voor de Final Four van de Nations League begin oktober 2021. De Rode Duivels nemen het in de halve finale (7 oktober) op tegen Frankrijk. De andere halve finale gaat tussen Spanje en Italië (6 oktober).

Het duel wordt op 7 oktober in Turijn gespeeld. Een dag eerder staat Italië in Milaan tegenover Spanje. Italië werd donderdag, zoals verwacht, aangeduid als gastland voor de eindfase van de Nations League.

Op 10 oktober staat de finale op het programma. Die dag wordt ook om de derde plaats gespeeld.

De Rode Duivels plaatsten zich voor de Final Four dankzij eindwinst in poule 2 van de A-divisie. De manschappen van bondscoach Roberto Martinez haalden 15 op 18 en finishten zo ruim voor Denemarken en Engeland (beiden 10 ptn). IJsland eindigde puntenloos laatste.

Frankrijk plaatste zich door poule 3 van de A-divisie te winnen met 16 op 18, voor Portugal, Kroatië en Zweden. Portugal won in juni 2019 in eigen land de eerste editie van de Nations League. In de finale klopten de Portugezen Nederland met 1-0. De Rode Duivels sneuvelden toen in het najaar van 2018 in de groepsfase na een 5-2 nederlaag op de slotspeeldag tegen Zwitserland.

