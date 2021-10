RSC Anderlecht hoopt de komende maanden een kapitaalsinjectie van 42 miljoen euro te kunnen afronden. Dat bevestigde Mathias Declercq, de perswoordvoerder van Anderlecht, vrijdag aan persagentschap Belga. Er ligt een financieel plan op tafel. Voorzitter Wouter Vandenhaute zal ook mee gaan investeren in de club. Het akkoord moet de toekomst van paars-wit op financieel vlak veiligstellen.

In het plan dat op tafel ligt, zal hoofdaandeelhouder Marc Coucke 51 miljoen euro aan schulden kwijtschelden. De club zou hierdoor nagenoeg schuldenvrij zijn. De nieuwe investeringen zullen komen van onder meer voorzitter Wouter Vandenhaute en investeringsmanager Geert Duyck, de managing partner van CVC Capital Belgium.

Vandenhaute en Duyck zullen dat doen via de gezamenlijke vennootschap 'Mauvavie'. Samen zouden ze 24 miljoen euro op tafel leggen. Ook Steven Buyse, een andere topman van CVC, zal gaan investeren. Hoofdaandeelhouders Marc Coucke en Joris Ide en de zogenaamde B-aandeelhouders, onder meer Michael Verschueren, Etienne Davignon en de familie Beerlandt, zullen ook met vers kapitaal over de brug komen. De positie van de B-aandeelhouders wordt door de kapitaalsverhoging wel opnieuw verzwakt.

Voor het einde van het jaar wordt er een akkoord verwacht. De aandeelhouders voeren momenteel constructieve onderhandelingen, de Algemene Vergadering van paars-wit moet het plan nog goedkeuren. Binnen het nieuwe plan is er geen plaats voor CEO Jos Donvil. Hij zet een stap opzij.

