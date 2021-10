De Pro League werkt momenteel een financiële formule uit om jaarlijks 25 tot 26 miljoen euro te vinden die de fiscale hervorming van het statuut van profsporters moet opvangen. Dat schrijft L'Echo zaterdag.

Een werkgroep met één vertegenwoordiger van de grote clubs en één vertegenwoordiger van de kleinere clubs, de licentiemanager en directeur-generaal van de Pro League Pierre François komt maandag samen om de kwestie te bekijken. Ze willen een oplossing voorleggen op de raad van bestuur van 10 november. Dan zal er een akkoord gesmeed moeten worden, aldus François. Hij wil een 'evenwichtige oplossing voor iedereen, waarbij de competitiviteit van het kampioenschap behouden blijft'.

Volgens de Pro League-topman zal 25 tot 26 miljoen euro van de 30 miljoen die een hervorming van de RSZ-bijdragen van topsporters moet opleveren, gehaald worden bij de profvoetballers. De hervorming is vooral gericht op grootverdieners in de topsport.

Pierre-François breekt daarom een lans voor het profvoetbal. 'Al onze clubs zijn Belgische bedrijven. Alle medewerkers, spelers incluis, worden volgens de Belgische regels betaald, zonder een systeem van auteursrechten of dividenduitkering. We betalen grote bedragen aan het amateurvoetbal. Het is nuttig deze informatie, die misschien over het hoofd gezien wordt, in herinnering te brengen. De Pro League is meer dan enkele grote contracten en makelaarscommissies. Wij zijn niet het symbool van fiscale onrechtvaardigheid. Maar het klopt wel dat het huidige fiscale regime gunstig is voor de spelers. Dat laat ons toe competitief te zijn', klinkt het.

