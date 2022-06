De Red Flames leven toe naar het EK dat op 6 juli in Engeland van start gaat. Vandaag: bedenkingen bij de selectie, het financiële plaatje en het gebrek aan Waalse meisjes.

De definitieve lijst van de 23 speelsters die mee naar het EK in Engeland gaan is bekend, maar wijzigingen mogen van de UEFA nog tot volgende maandag. De vijf die in extremis afvielen, maken dus nog een waterkans. Het gaat om doelvrouw Femke Bastiaen, middenvelder Lenie Onzia en aanvallers Jassina Blom, Jill Janssens en Chloé Van De Velde.

De grote verrassing in de selectie is die van Ella Van Kerkhoven. De spits, die maandag nog haar transfer van Anderlecht naar OHL bekendmaakte, heeft geen wedstrijd meer gespeeld sinds maart. Ives Serneels wil haar daarom zeker in actie laten komen tegen Noord-Ierland (donderdag) en Oostenrijk (zondag). Het doel van de bondscoach is om haar klaar te stomen tegen 10 juli, de dag van de eerste wedstrijd van de Flames op het EK, tegen IJsland.

Kassandra Missipo en Elena Dhont zitten in hetzelfde schuitje: ook zij komen terug uit blessure, maar Serneels liet hen vorige week al eens opdraven tegen Engeland.

De bondscoach keek bij zijn selectie dus vooral naar de intrinsieke kwaliteiten van de speelsters. Het gebrek aan matchritme speelde voor het hierboven vermelde drietal geen rol. Had Serneels alleen topfitte speelsters opgeroepen, dan had de selectie er anders uitgezien.

Onder andere deze Missipo komt terug uit blessure maar is toch bij de selectie. © Belga Image

Financiële plaatje

Vandaag overal in de kranten een thema: de povere premies voor de Flames. Winnen ze een wedstrijd op het EK, dan krijgen ze 1000 euro bruto. Een verdubbeling ten opzichte van het EK 2017. Ook de dagvergoeding die de vrouwen krijgen telkens ze samenkomen, werd een tweetal jaar geleden verhoogd en zou rond de 200 euro bruto liggen.

Peanuts in het voetbalmilieu. De omkadering van de Flames is wel top - de vrouwen krijgen dezelfde faciliteiten als de mannen - maar het financiële plaatje blijft toch een pijnpunt in België. Dat geldt niet alleen voor de nationale ploeg, maar ook voor de clubs in eerste klasse. De dag dat alle eersteklassespeelsters in België van het voetbal kunnen leven, is nog veraf.

Twee Franstaligen

Opvallend: slechts twee van de 23 geselecteerden zijn Franstalig. Het gaat om derde keeper Lisa Lichtfus en verdediger Charlotte Tison, die allebei op dit moment niet in de basiself staan. Waar blijven de goeie, Waalse speelsters?

