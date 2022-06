De Red Flames leven toe naar het EK dat op 6 juli in Engeland van start gaat. Vandaag: aftellen naar IJsland.

Duid aan in uw agenda: zondag 10 juli, 18 uur. Dan moet het gebeuren voor de Red Flames. Onze nationale vrouwenploeg speelt die dag zijn eerste wedstrijd op het EK 2022. Die wordt best gewonnen, want de twee andere tegenstanders uit de poule - Frankrijk (14 juli) en Italië (18 juli) - zijn van een ander kaliber.

In vergelijking met de andere ploegen uit onze EK-groep speelden de Red Flames véél oefenwedstrijden in aanloop naar het EK. IJsland, bijvoorbeeld, neemt het vandaag nog vriendschappelijk op in en tegen Polen and that's it.

Balans

De conclusies die uit deze langgerekte oefencampagne getrokken moeten worden, zijn dan ook relatief. België voetbalde op twaalf dagen tijd tegen vier tegenstanders; dat is een hels ritme. De bedoeling was om elke speelster wat speeltijd te gunnen, de langdurig geblesseerden Ella Van Kerkhoven, Kassandra Missipo en Elena Dhont matchritme te laten opdoen en om nog een aantal zaken uit te testen. Opdracht volbracht.

Tegen de mindere tegenstanders - Noord-Ierland en Luxemburg - wonnen de Flames, als naar verwachting, tegen Luxemburg met een B-ploeg. De wedstrijd tegen Oostenrijk, een gelijkwaardige opponent, ging nipt verloren, maar op dat moment hadden onze dames al twee matchen en een lange voorbereiding in de benen.

En dat België kansloos was tegen Engeland, achtste op de FIFA-ranking, was geen verrassing. Het was gewoon een goeie test met het oog op de match tegen Frankrijk, derde op die ranking.

https://twitter.com/BelRedFlames/status/1541846040793563139

Meer dan 11 speelsters

Bondscoach Ives Serneels heeft zijn basisploeg vermoedelijk in zijn hoofd, maar de heugelijke vaststelling van deze oefencampagne is dat andere speelsters getoond hebben ook klaar te zijn. Een van hen is Davinia Vanmechelen, die tegen Luxemburg (6-1) een hoofdrol opeiste met drie goals en drie assists.

'Dat bewijst dat ik meer dan elf speelsters heb voor het EK', besloot Serneels na de match. 'Nu gaan we onze voorbereiding en onze trainingen optimaliseren om klaar te zijn voor IJsland.'

