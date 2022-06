De Red Flames leven toe naar het EK dat op 6 juli in Engeland van start gaat. Wij volgen onze nationale vrouwenploeg elke dag op de voet. It's Flametime!

De campagne rond de Red Flames is nu écht op gang gekomen. De Belgische voetbalbond lanceerde op sociale media een leuk filmpje met als boodschap: Time to unite around the Flames. It's #FLAMETIME.

Het is dus officieel: de hype kan beginnen.

Maandagmiddag maakte bondscoach Ives Serneels ook zijn definitieve 23-koppige selectie voor het EK bekend. Er vielen nog vijf namen af, die op een reservelijst terechtkomen. De ongelukkigen zijn: doelvrouw Femke Bastiaen (PSV), middenveldster Lenie Onzia en aanvalsters Jassina Blom (Tenerife), Jill Janssens (OHL) en Chloé Van De Velde (AA Gent).

Opvallend: met Kassandra Missipo, Elena Dhont en Ella Van Kerkhoven selecteert Serneels drie speelsters die lang out waren. Missipo speelde pas vorige week in de oefenmatch tegen Engeland haar eerste minuten sinds mei 2021.

Zelfvertrouwen

Na de voorspelbare nederlaag tegen de Lionesses, achtste op de FIFA-ranking, staan er de komende dagen wat meer haalbare tegenstanders op het menu. De Red Flames (19de op de FIFA-ranking) voetballen achtereenvolgens tegen Noord-Ierland (47ste), Oostenrijk (21ste) en Luxemburg (113de) op donderdag 23 juni, zondag 26 juni en dinsdag 28 juni.

Met Oostenrijk, ook een EK-ganger, treffen de Flames een gelijkwaardige tegenstander. Noord-Ierland en zeker Luxemburg zijn in principe hapklare brokjes om het zelfvertrouwen wat op te vijzelen.

Het wordt interessant om te zien hoeveel toeschouwers er op die matchen afkomen. Tien jaar geleden speelden de Flames nog voor gemiddeld 600 toeschouwers, net voor corona was dat gemiddelde al gestegen tot 7000. Barst de hype nu in alle hevigheid los?

Equal pay

Bij de voetbalbond worden alleszins kosten noch moeite gespaard om de Flames in de picture te zetten.

Toch is er nog ruimte voor verbetering. Onlangs beslisten de Spaanse en Nederlandse voetbalbonden om, in navolging van onder meer Noorwegen, de Verenigde Staten en Engeland, vrouwen evenveel te betalen bij de nationale ploeg als mannen. Een akkoord dat volgde op máánden onderhandelingen.

Bij de Belgische voetbalbond is men zo ver nog niet. Toen Tessa Wullaert een kleine vijf jaar geleden de kat de bel aanbond met een tweet, reageerde Koen De Brabander, toenmalig CEO van de KBVB, als volgt: 'Je moet economisch blijven nadenken. Het vrouwenvoetbal heeft nog niet dezelfde economische waarde als bij de mannen. Daar moet je rekening mee houden.'

Dat die economische gelijkschakeling er nog steeds niet is, is ten dele toe te schrijven aan de UEFA en de FIFA. Voor het EK 2021 bij de mannen stelde de UEFA bijvoorbeeld 317 miljoen euro aan prijzengeld ter beschikking, terwijl dat nu voor het vrouwen-EK in Engeland slechts 16 miljoen euro is. En de FIFA, die van de promotie van het vrouwenvoetbal nochtans een van haar speerpunten gemaakt heeft, maakte al bekend dat er op het WK in Qatar voor 440 miljoen euro aan prijzengeld is. Op het laatste vrouwen-WK, in 2019, lag er maar een enveloppe van 44 miljoen euro klaar. Tien keer minder dus.

