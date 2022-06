De Red Flames leven toe naar het EK dat op 6 juli in Engeland van start gaat. Vandaag: graag goals en een goede organisatie tegen de Noord-Ieren.

De Red Flames nemen het vanavond in hun tweede voorbereidingswedstrijd op het EK (6-31 juli) om 20 uur op tegen Noord-Ierland. De wedstrijd wordt gespeeld op het Lisp in Lier en de voetbalbond laat weten dat er vooraf 'enkele leuke activiteiten' georganiseerd zullen worden.

Voor Ella Van Kerkhoven, Kassandra Missipo en Elena Dhont, die alle drie lange tijd out waren door een langdurige blessure, is het een gelegenheid om hun matchritme op te krikken en hun automatismen met de rest van de ploeg terug te vinden.

Van Kerkhoven (28), die de laatste twee seizoenen geplaagd werd door blessures (rug, ligamenten), ziet een selectie voor het EK als de kers op de taart. 'Het is een emotionele rollercoaster geweest', vertelt de spits aan La Dernière Heure. 'Doordat ik mijn job niet meer behoorlijk kon beoefenen, heb ik getwijfeld, ja. Op zulke momenten moet je blijven geloven, tegen jezelf zeggen dat het wel goed komt. Voor mij is terugkeren bij de nationale ploeg een ongelooflijke prestatie.'

Topschutter EK-kwalificaties

Tegen Noord-Ierland zullen de Red Flames ongetwijfeld gemakkelijker de weg naar het net vinden dan tegen Engeland (3-0), waar er niet veel dreiging uitging van onze vrouwenploeg.

Voor doelpunten wordt er automatisch gekeken naar Tine De Caigny, die met twaalf goals zelfs topschutter was van het EK-kwalificatietoernooi. 'Over onze match tegen Engeland moeten we realistisch zijn en toegeven dat we niet veel kansen hebben gecreëerd', zegt ze aan Sporza. 'Daar werken we aan, om het beter te doen en de juiste combinaties te vinden om meer kansen te creëren. Dat willen we morgen, zondag (tegen Oostenrijk, nvdr) en in de laatste voorbereidingswedstrijd (tegen Luxemburg, nvdr) laten zien.'

Tegen toplanden als Engeland (FIFA-8) en op het EK IJsland (FIFA-17), Frankrijk (FIFA-3) en Italië (FIFA-14) is het moeilijker voor een spits, omdat er niet veel ballen voorin komen. 'Maar ik ken mijn rol in het team, ik weet dat ik veel moet werken bij balverlies om een goede organisatie mogelijk te maken', weet De Caigny. 'Mijn rol is ook om de bal bij te houden, zodat de speelsters naar voren kunnen.'

Spelhervattingen

Een goede organisatie, dat is een van de stokpaardjes van bondscoach Ives Serneels. In de wedstrijden op het EK zal de verdediging immers regelmatig onder druk staan. Daarom wil Serneels dat zijn speelsters werken bij balverlies, de gaten dichtlopen en de steken van anderen oprapen. De organisatie op punt houden lukte vrij goed tegen Engeland, zeker in de eerste helft, en de Red Flames kregen er zelfs lof voor in de Engelse media.

Maar in de wedstrijd tegen de Engelsen kwam wel nog een ander werkpunt naar boven: de organisatie op spelhervattingen. Twee van de drie tegendoelpunten kwamen er na een corner. Daar zal ongetwijfeld op gewerkt zijn.

De Red Flames nemen het vanavond in hun tweede voorbereidingswedstrijd op het EK (6-31 juli) om 20 uur op tegen Noord-Ierland. De wedstrijd wordt gespeeld op het Lisp in Lier en de voetbalbond laat weten dat er vooraf 'enkele leuke activiteiten' georganiseerd zullen worden.Voor Ella Van Kerkhoven, Kassandra Missipo en Elena Dhont, die alle drie lange tijd out waren door een langdurige blessure, is het een gelegenheid om hun matchritme op te krikken en hun automatismen met de rest van de ploeg terug te vinden.Van Kerkhoven (28), die de laatste twee seizoenen geplaagd werd door blessures (rug, ligamenten), ziet een selectie voor het EK als de kers op de taart. 'Het is een emotionele rollercoaster geweest', vertelt de spits aan La Dernière Heure. 'Doordat ik mijn job niet meer behoorlijk kon beoefenen, heb ik getwijfeld, ja. Op zulke momenten moet je blijven geloven, tegen jezelf zeggen dat het wel goed komt. Voor mij is terugkeren bij de nationale ploeg een ongelooflijke prestatie.'Tegen Noord-Ierland zullen de Red Flames ongetwijfeld gemakkelijker de weg naar het net vinden dan tegen Engeland (3-0), waar er niet veel dreiging uitging van onze vrouwenploeg. Voor doelpunten wordt er automatisch gekeken naar Tine De Caigny, die met twaalf goals zelfs topschutter was van het EK-kwalificatietoernooi. 'Over onze match tegen Engeland moeten we realistisch zijn en toegeven dat we niet veel kansen hebben gecreëerd', zegt ze aan Sporza. 'Daar werken we aan, om het beter te doen en de juiste combinaties te vinden om meer kansen te creëren. Dat willen we morgen, zondag (tegen Oostenrijk, nvdr) en in de laatste voorbereidingswedstrijd (tegen Luxemburg, nvdr) laten zien.'Tegen toplanden als Engeland (FIFA-8) en op het EK IJsland (FIFA-17), Frankrijk (FIFA-3) en Italië (FIFA-14) is het moeilijker voor een spits, omdat er niet veel ballen voorin komen. 'Maar ik ken mijn rol in het team, ik weet dat ik veel moet werken bij balverlies om een goede organisatie mogelijk te maken', weet De Caigny. 'Mijn rol is ook om de bal bij te houden, zodat de speelsters naar voren kunnen.'Een goede organisatie, dat is een van de stokpaardjes van bondscoach Ives Serneels. In de wedstrijden op het EK zal de verdediging immers regelmatig onder druk staan. Daarom wil Serneels dat zijn speelsters werken bij balverlies, de gaten dichtlopen en de steken van anderen oprapen. De organisatie op punt houden lukte vrij goed tegen Engeland, zeker in de eerste helft, en de Red Flames kregen er zelfs lof voor in de Engelse media. Maar in de wedstrijd tegen de Engelsen kwam wel nog een ander werkpunt naar boven: de organisatie op spelhervattingen. Twee van de drie tegendoelpunten kwamen er na een corner. Daar zal ongetwijfeld op gewerkt zijn.