De Red Flames leven toe naar het EK dat op 6 juli in Engeland van start gaat. Wij volgen onze nationale vrouwenploeg elke dag op de voet. Vanavond nemen ze het vriendschappelijk op in en tegen Engeland.

Knopen doorhakken

Een serieuze test. Dat zal de oefenwedstrijd tegen The Lionesses, zoals de Engelse nationale vrouwenploeg genoemd wordt, worden voor onze Red Flames. Niet voor niets is het organiserende land een van de favorieten voor winst op het EK. 'Engeland is een heel sterke ploeg met veel speelsters van internationaal niveau', weet Justine Vanhaevermaet, de enige Red Flame die actief is in Engeland, bij Reading.

Op 10 juli opent onze nationale vrouwenploeg het EK tegen IJsland, een wedstrijd die absoluut gewonnen moet worden, want de volgende twee tegenstanders - Frankrijk (14 juli) en Italië (18 juli) - zijn van een ander kaliber.

Bondscoach Ives Serneels denkt niet dat zijn opstelling tegen Engeland dezelfde zal zijn als die tegen IJsland straks op het EK. 'Sommige speelsters sukkelen met kleine kwaaltjes, niets ergs, maar we nemen geen risico's. We zullen speeltijd geven aan de meisjes die de minuten op dit moment kunnen gebruiken', zegt hij aan Sporza.

Janice Cayman, die met Olympique Lyon de Champions Leaguefinale tegen FC Barcelona won, sloot nog maar pas aan bij de groep en zal al zeker niet in actie komen vanavond.

De verwachting is ook dat de match tegen The Lionesses gebruikt zal worden om de laatste knopen door te hakken voor de bekendmaking van de definitieve selectie op maandag. Voor Kassandra Missipo, Elena Dhont en Ella Van Kerkhoven, die alle drie lang geblesseerd geweest zijn, is dit een ideale gelegenheid om zich nog eens te tonen. Afspraak vanavond om 21 uur in het Molineux Stadium van Wolverhampton.

Uitverkocht Old Trafford

Sarina Wiegman, de Nederlandse bondscoach van Engeland, maakte haar selectie van 23 wel al bekend.

In Engeland begint de EK-koorts al stevig toe te nemen. The Lionesses openen het toernooi immers al op woensdag 6 juli tegen Oostenrijk in een uitverkocht Old Trafford.

Verrassing in de selectie van Wiegman is de afwezigheid van Steph Houghton. De 34-jarige verdedigster van Manchester City heeft met haar 121 caps tonnen ervaring, maar ze sukkelt nog steeds met een enkelblessure die ze al opliep in september vorig jaar.

'Natuurlijk was ze erg teleurgesteld', zegt Wiegman in The Guardian. 'Ik weet dat ze er alles aan gedaan heeft om het te halen, dus ze was niet blij met de beslissing. Ze heeft gewoon geluisterd naar de argumenten die ik haar gegeven heb en we hebben het daarbij gelaten. We zullen later weer contact met elkaar opnemen.'

Volgens Izzy Christensen, middenvelder bij Everton, heeft Houghton 'een gebroken hart' en zal het 'weken duren voor haar om dit nieuws te verteren'.

