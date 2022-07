Nieuws bij de Red Flames: toch twee extra speelsters mee en 'slechts' 600 fans verwacht voor de eerste match in Manchester.

De Red Flames hebben hun eerste trainingen op Engelse bodem achter de rug. Het gevoel is goed, van stress is voorlopig geen sprake.

Te strak gespannen zenuwen nekten onze vrouwenploeg op hun eerste EK, vijf jaar geleden in Nederland. De openingswedstrijd tegen Denemarken ging toen met 1-0 verloren, een scenario dat deze keer vermeden moet worden. 'Het moet gezonde stress zijn. We hebben geleerd van vijf jaar geleden. We hebben die ervaring nu', legt Tine De Caigny uit in Het Nieuwsblad.

Het basiskamp van de Flames bevindt zich in Wigan. Het is een privédomein waar elke speelster haar eigen kamer heeft. Niets wordt aan het toeval overgelaten. De entourage telt een team van twintig personen, met onder meer twee koks en een voedingsspecialiste. Nog niet zo lang geleden was dat nog anders.

'Ik heb het vorige tijdperk nog meegemaakt', zegt Janice Cayman (126 caps, 47 goals) in La Dernière Heure. 'Door te blijven herhalen dat de omstandigheden niet goed waren, hebben we onze slag thuis gehaald. Er is naar ons geluisterd en de resultaten op het terrein volgden daarna ook.'

25 speelsters

Hoewel de selectie 23 speelsters mag bevatten, reisden de Flames met 25 af naar Engeland. Laura Deloose ondervindt immers nog altijd hinder van een trap op de voet tegen Luxemburg. Daarom is de 18-jarige Jill Janssens nog steeds bij de groep. Een van de twee verlaat Wigan sowieso ten laatste zondag.

Lenie Onzia (33), die pas op voetbalpensioen is, blijft het hele toernooi bij de Flames. Zij is in eerste instantie tot zondag de 'medische joker', maar er is ook beslist om haar in de technische staf op te nemen. 'We hebben dat voorgesteld aan de groep en iedereen is heel blij om Lenie erbij te hebben', aldus bondscoach Ives Serneels.

600 Belgische fans

De Red Flames voetballen tegen IJsland en Italië in het Manchester City Academy Stadium (7000 plaatsen) en tegen Frankrijk in het New York Stadium in Rotherham (12.000 plaatsen). Veel zitjes zullen er niet ingenomen zijn door Belgische fans: slechts een zeshonderdtal.

'Hadden we in het zuiden van Engeland gespeeld, dan zouden dat er veel meer zijn', weet Ives Serneels in La Dernière Heure. 'Manchester is niet naast de deur. Dat kost toch redelijk veel geld - ik weet dat omdat mijn vrouw en mijn dochter ook komen - en gezien de crisis kan ik de mensen begrijpen. In ieder geval merk ik wel dat er meer enthousiasme is in België dan vroeger.'

Een verwijzing naar het fandorp van de Red Flames op het Martelarenplein in Leuven, waar je de wedstrijden gratis kan bekijken op een groot scherm maar waar ook tal van activiteiten voorzien zijn.

