Het EK vrouwenvoetbal zal het grootste sportevenement voor vrouwen uit de geschiedenis van Europa worden. Meer dan 250 miljoen mensen over de hele wereld zullen het volgen.

Vanavond om 21 uur trappen Engeland en Oostenrijk het EK vrouwenvoetbal af voor meer dan 70.000 toeschouwers op Old Trafford. Alle wedstrijden zijn live te volgen bij Sporza. De Red Flames, die vandaag afzakken naar Manchester, komen zondag voor het eerst in actie. IJsland is de eerste tegenstander van onze nationale vrouwenploeg in groep D.

De ambitie van de Flames is om de poulefase te overleven. Daarvoor moeten ze eerste of tweede worden in een groep met ook nog titelkandidaat Frankrijk en een modern voetballend Italië. Een tweede plaats lijkt dan het hoogst haalbare.

Sta ons toe even te dromen dat Tessa Wullaert en co die tweede plaats pakken, dan wacht in de kwartfinale op vrijdag 22 juli een duel met de winnaar van groep C. De favoriet in die poule is titelverdediger Nederland. Een ouderwetse Belgiënolland, dat zou toch mooi zijn?

Maar om dat scenario waar te maken, is winst in de eerste wedstrijd tegen IJsland een absolute must. Zijn de Red Flames daar klaar voor na een voorbereidingsperiode van maar liefst vijftig dagen? Antwoord nu zondag om 18 uur.

Kritiek op stadion

Dat de match tussen België en IJsland afgewerkt wordt in het Manchester City Academy Stadium, waar slechts plaats is voor 5000 toeschouwers, kwam de UEFA al op kritiek te staan.

'Dat is gênant', vindt IJslandmiddenvelder Sara Björk Gunnarsdottir. 'Het is onrespectvol richting het vrouwenvoetbal omdat het zoveel groter is dan mensen denken.'

Grote verwachtingen

Intussen neemt de EK-koorts in Engeland hand over hand toe. De BBC meldt dat er in totaal al 500.000 tickets verkocht zijn, een record. De ticketprijzen, die bewust laag werden gehouden, variëren van 5 tot 50 pond. Op het vorige EK, in 2017 in Nederland, kwamen 240.045 fans naar de stadions.

Volgens de UEFA wordt dit toernooi 'het grootste sportevenement voor vrouwen in de geschiedenis van Europa'. De verwachting is dat meer dan 250 miljoen mensen over de hele wereld de wedstrijden zullen volgen op tv.

'We kunnen niet wachten tot de bal aan het rollen gaat', zegt Nadine Kessler, hoofd van het vrouwenvoetbal bij de UEFA. De kopers van het half miljoen tickets komen uit maar liefst 99 landen. 'Wie had dat gedacht voor een vrouwentoernooi?', zegt Kessler. 'Het is gewoonweg fantastisch. Het toont hoe groot de verwachtingen zijn.'

Vanavond om 21 uur trappen Engeland en Oostenrijk het EK vrouwenvoetbal af voor meer dan 70.000 toeschouwers op Old Trafford. Alle wedstrijden zijn live te volgen bij Sporza. De Red Flames, die vandaag afzakken naar Manchester, komen zondag voor het eerst in actie. IJsland is de eerste tegenstander van onze nationale vrouwenploeg in groep D.De ambitie van de Flames is om de poulefase te overleven. Daarvoor moeten ze eerste of tweede worden in een groep met ook nog titelkandidaat Frankrijk en een modern voetballend Italië. Een tweede plaats lijkt dan het hoogst haalbare.Sta ons toe even te dromen dat Tessa Wullaert en co die tweede plaats pakken, dan wacht in de kwartfinale op vrijdag 22 juli een duel met de winnaar van groep C. De favoriet in die poule is titelverdediger Nederland. Een ouderwetse Belgiënolland, dat zou toch mooi zijn?Maar om dat scenario waar te maken, is winst in de eerste wedstrijd tegen IJsland een absolute must. Zijn de Red Flames daar klaar voor na een voorbereidingsperiode van maar liefst vijftig dagen? Antwoord nu zondag om 18 uur.Dat de match tussen België en IJsland afgewerkt wordt in het Manchester City Academy Stadium, waar slechts plaats is voor 5000 toeschouwers, kwam de UEFA al op kritiek te staan.'Dat is gênant', vindt IJslandmiddenvelder Sara Björk Gunnarsdottir. 'Het is onrespectvol richting het vrouwenvoetbal omdat het zoveel groter is dan mensen denken.'Intussen neemt de EK-koorts in Engeland hand over hand toe. De BBC meldt dat er in totaal al 500.000 tickets verkocht zijn, een record. De ticketprijzen, die bewust laag werden gehouden, variëren van 5 tot 50 pond. Op het vorige EK, in 2017 in Nederland, kwamen 240.045 fans naar de stadions. Volgens de UEFA wordt dit toernooi 'het grootste sportevenement voor vrouwen in de geschiedenis van Europa'. De verwachting is dat meer dan 250 miljoen mensen over de hele wereld de wedstrijden zullen volgen op tv. 'We kunnen niet wachten tot de bal aan het rollen gaat', zegt Nadine Kessler, hoofd van het vrouwenvoetbal bij de UEFA. De kopers van het half miljoen tickets komen uit maar liefst 99 landen. 'Wie had dat gedacht voor een vrouwentoernooi?', zegt Kessler. 'Het is gewoonweg fantastisch. Het toont hoe groot de verwachtingen zijn.'