De Red Flames leven toe naar het EK dat op 6 juli in Engeland van start gaat. Vandaag: de lancering van een ploeg heldinnen.

Afgelopen zaterdag organiseerde Belgische voetbalbond een Fan Day rond de Red Flames in Tubeke. Het kadert allemaal in een heuse communicatie- en promotiecampagne van onze nationale vrouwenploeg. 'We willen dat de Red Flames heldinnen worden, voorbeelden voor jonge meisjes die willen voetballen', zegt Manu Leroy, communicatie- en marketingdirecteur bij de KBVB, in Le Soir. 'Vandaag voetballen er ongeveer 48.000 vrouwen en meisjes in België. Er zit progressie in, maar het idee is natuurlijk om dat cijfer nog op te trekken.'

De fandag was alleszins een succes: er kwamen meer dan 1000 geïnteresseerden op af. De supporters konden er kennismaken met de Red Flames. Eerst was er een open training en daarna een handtekeningen- en fotosessie. 'Voor ons is dit een boost richting het EK', zei Julie Biesmans in La Dernière Heure. Ook Amber Tysiak was blij met het enthousiasme: 'Het is een uniek moment voor ons. De bond geeft een goed signaal door zo'n fandag te organiseren.'

Katrien Jans, manager vrouwenvoetbal bij de KBVB, verheugde zich in La Dernière Heure: 'Alle leeftijdscategorieën waren aanwezig, maar de jongeren waren groter in aantal. Dat is alleen maar een goed voorteken voor de toekomst van het Belgische vrouwenvoetbal.' Een en ander bewijst dat de Flames steeds hotter worden.

Meer dan 10.000 tickets

Niet onlogisch dus dat het Lisp aardig volloopt voor de oefenmatchen van de Red Flames tegen achtereenvolgens Noord-Ierland, Oostenrijk en Luxemburg. In totaal gingen meer dan 10.000 tickets over de toonbank. 'Dit maakt nog maar eens duidelijk hoe populair vrouwenvoetbal is in onze streek', zegt Yorik Torreele, de CEO van Lierse, in de Gazet van Antwerpen.

Voor de zondag met 0-1 verloren wedstrijd tegen Oostenrijk zaten meer dan 4000 toeschouwers in de tribunes van het Lisp. Normaal werken de Red Flames hun thuiswedstrijden af in Leuven, maar door omstandigheden kon dat niet. Torreele: "Door onze goede contacten met de Red Flames (Katrien Van Rooy, de vrouw van de Liersevoorzitter, speelde ooit zelf voor de Flames, nvdr) en met de bondscoach (Ives Serneels maakte deel uit van de kampioenenploeg van 1997, nvdr) kwamen ze uiteindelijk uit bij ons stadion.'

