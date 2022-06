De Red Flames leven toe naar het EK dat op 6 juli in Engeland van start gaat. Vandaag: bikkelaars gevraagd.

In de analyses na de met 0-1 verloren oefenmatch tegen Oostenrijk kwamen weer dezelfde pijnpunten naar voren bij de Red Flames: te weinig duelkracht, agressiviteit en grinta. Bondscoach Ives Serneels beaamde dat afgelopen zondag nog: 'Ik heb een heel lieve groep, maar die liefdadigheid moet eruit op het veld.'

Nochtans is dat een issue waar al geruime tijd op gewerkt wordt. Serneels legt al maanden de nadruk op intensiteit en duelkracht, maar daar is voorlopig te weinig van te merken op het veld, zo bleek in de oefenwedstrijden tegen de taaie Noord-Ieren en de hoog druk zettende Oostenrijkers.

In Het Belang van Limburg vindt ex-Red Flame Heleen Jaques echter dat er geen reden tot ongerustheid is: 'Wees maar zeker dat er intern is nagedacht hoe ze die grinta nog kunnen aanwakkeren op het EK. De speelsters weten ook dat het een factor is waar ze rekening mee moeten houden.'

Armen gebruiken

Als verklaring haalt Jaques, die ook jeugdcoördinator is bij de KBVB, aan dat die duelkracht 'te weinig in onze voetbalcultuur zit. Nu proberen wij bij jeugdploegen wel al mee te geven hoe en wanneer ze best in duel gaan. Dat ze hun armen veel moeten gebruiken bijvoorbeeld, de mijne waren altijd overal. En dat ze geen schrik moeten hebben. Toen ik en dus ook een groot deel van de huidige generatie bij de jeugd zaten, werd daar geen aandacht aan geschonken.'

Jaques ziet overigens nog een verzachtende omstandigheid. Sommige speelsters gaven aan dat ze vermoeid waren na het drukke schema. 'En frisheid speelt een grote rol', zegt ze. 'Wie niet fris is, wil ook niet altijd elk duel aangaan, ziet ze ook niet altijd en kan ze ook niet altijd juist aangaan. Op het EK zal die frisheid er ongetwijfeld wel zijn.'

Een stelling die ook Kassandra Missipo onderschrijft in een interview met La Dernière Heure: 'Als het EK begint, zal ik 200 procent zijn! Vandaag voel ik de gevolgen van de hele voorbereiding, maar die vermoeidheid is normaal. Dat wil zeggen dat we gewerkt hebben. Deze week zullen we wat meer rust krijgen.'

Geen kleine ploeg

Vanavond spelen de Flames op het Lisp nog een zogeheten 'uitwuifwedstrijd' tegen Luxemburg. Dat moet normaal gezien een karrenvracht aan doelpunten opleveren. Maar voor Missipo moet de focus ergens anders liggen: 'Voor we denken aan het aantal goals dat we gaan maken, moeten we ons concentreren op de manier waarop. We moeten aantrekkelijk voetbal brengen en ons agressief in de duels tonen, zoals Oostenrijk met ons gedaan heeft.'

Missipo vervolgt: 'Oostenrijk was bang van ons, net zoals Zwitserland een aantal maanden geleden. Dat bewijst dat we een ploeg met potentieel zijn. Het is aan ons om onszelf niet meer als een kleine ploeg te zien. Tegen Noord-Ierland hebben we ook attractief voetbal laten zien. Oostenrijk gaf ons minder ruimte. We moeten positief en kritisch zijn: we moeten werken op onze agressiviteit en intensiteit.'

In de analyses na de met 0-1 verloren oefenmatch tegen Oostenrijk kwamen weer dezelfde pijnpunten naar voren bij de Red Flames: te weinig duelkracht, agressiviteit en grinta. Bondscoach Ives Serneels beaamde dat afgelopen zondag nog: 'Ik heb een heel lieve groep, maar die liefdadigheid moet eruit op het veld.'Nochtans is dat een issue waar al geruime tijd op gewerkt wordt. Serneels legt al maanden de nadruk op intensiteit en duelkracht, maar daar is voorlopig te weinig van te merken op het veld, zo bleek in de oefenwedstrijden tegen de taaie Noord-Ieren en de hoog druk zettende Oostenrijkers.In Het Belang van Limburg vindt ex-Red Flame Heleen Jaques echter dat er geen reden tot ongerustheid is: 'Wees maar zeker dat er intern is nagedacht hoe ze die grinta nog kunnen aanwakkeren op het EK. De speelsters weten ook dat het een factor is waar ze rekening mee moeten houden.'Als verklaring haalt Jaques, die ook jeugdcoördinator is bij de KBVB, aan dat die duelkracht 'te weinig in onze voetbalcultuur zit. Nu proberen wij bij jeugdploegen wel al mee te geven hoe en wanneer ze best in duel gaan. Dat ze hun armen veel moeten gebruiken bijvoorbeeld, de mijne waren altijd overal. En dat ze geen schrik moeten hebben. Toen ik en dus ook een groot deel van de huidige generatie bij de jeugd zaten, werd daar geen aandacht aan geschonken.'Jaques ziet overigens nog een verzachtende omstandigheid. Sommige speelsters gaven aan dat ze vermoeid waren na het drukke schema. 'En frisheid speelt een grote rol', zegt ze. 'Wie niet fris is, wil ook niet altijd elk duel aangaan, ziet ze ook niet altijd en kan ze ook niet altijd juist aangaan. Op het EK zal die frisheid er ongetwijfeld wel zijn.'Een stelling die ook Kassandra Missipo onderschrijft in een interview met La Dernière Heure: 'Als het EK begint, zal ik 200 procent zijn! Vandaag voel ik de gevolgen van de hele voorbereiding, maar die vermoeidheid is normaal. Dat wil zeggen dat we gewerkt hebben. Deze week zullen we wat meer rust krijgen.'Vanavond spelen de Flames op het Lisp nog een zogeheten 'uitwuifwedstrijd' tegen Luxemburg. Dat moet normaal gezien een karrenvracht aan doelpunten opleveren. Maar voor Missipo moet de focus ergens anders liggen: 'Voor we denken aan het aantal goals dat we gaan maken, moeten we ons concentreren op de manier waarop. We moeten aantrekkelijk voetbal brengen en ons agressief in de duels tonen, zoals Oostenrijk met ons gedaan heeft.'Missipo vervolgt: 'Oostenrijk was bang van ons, net zoals Zwitserland een aantal maanden geleden. Dat bewijst dat we een ploeg met potentieel zijn. Het is aan ons om onszelf niet meer als een kleine ploeg te zien. Tegen Noord-Ierland hebben we ook attractief voetbal laten zien. Oostenrijk gaf ons minder ruimte. We moeten positief en kritisch zijn: we moeten werken op onze agressiviteit en intensiteit.'