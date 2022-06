De Red Flames leven toe naar het EK dat op 6 juli in Engeland van start gaat. Vandaag: de 4-1-overwinningen tegen Noord-Ierland geanalyseerd.

'No doubt about our Flame of the Game tonight', berichtte het Twitteraccount van de Red Flames gisteravond. Tessa Wullaert, auteur van twee goals tegen Noord-Ierland, werd door de supporters verkozen tot speelster van de wedstrijd.

Wullaert, vanaf volgend seizoen bij Fortuna Sittard, brengt daarmee haar doelpuntentotaal bij de Red Flames op 67. Ze versterkt daarmee haar status als topscorer aller tijden. Het podium wordt overigens vervolledigd door nog twee speelsters uit de huidige selectie: Janice Cayman (47 goals) en Tine De Caigny (37).

Op doelpunten was het tegen de taaie Noord-Ierse vrouwen vooral wachten tot de laatste tien minuten van de wedstrijd. Zelfs tegen tien tegenstanders - doelvrouw Jackie Burns werd uitgesloten nadat ze de doorgebroken Wullaert onderuit haalde - was het voor de Red Flames niet evident om tot scoren te komen. Tot Ella Van Kerkhoven inviel in 78ste minuut. Niet veel later kopte de lang door blessures geplaagde aanvalster de 2-1 binnen. Een bevrijding, want daarna vielen nog twee doelpunten: 4-1. Opdracht volbracht voor de Flames. Tot jolijt van de 2500 opgedaagde supporters op het Lisp.

Kees is klaar

Opvallend: bondscoach Ives Serneels koos op de rechterflank voor de 21-jarige Sari Kees in plaats van Laura Deloose, die het vorige week tegen Engeland niet onder de markt had.

De jonge verdedigster van OH Leuven liet zich opmerken met haar durf en duelkracht, hoewel ze met een ongelukkige actie ook aan de basis lag van het tegendoelpunt van de Noord-Ieren. Maar toch: Kees, normaal gezien centraal achterin, liet zien dat ze ook op rechts uit de voeten kan.

Werkpuntje

Bondscoach Ives Serneels was na de match lovend: 'Ik sta hier natuurlijk met een goed gevoel, aangezien we met 4-1 wonnen', vertelde hij in de mixed zone. 'Iedereen heeft gezien dat het eerste kwartier lastig was, maar nadien scoren we wel een schitterend doelpunt. In de tweede helft heeft Noord-Ierland geen enkele kans meer gehad. En de invallers deden het allemaal goed.'

Tessa Wullaert zag toch nog een werkpuntje. 'We beginnen niet goed aan de wedstrijd, we vonden de ruimte tussen de linies niet. Bij de rust hebben we bijgestuurd en nadien ging het beter. Op het EK kunnen we ons dat echter niet permitteren. Daar zullen we er vanaf de eerste minuut moeten staan.'

