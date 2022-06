De Red Flames leven toe naar het EK dat op 6 juli in Engeland van start gaat. Wij volgende onze nationale vrouwenploeg elke dag op de voet.

Teambuilding in Aywaille

Eerder deze maand werkten de Red Flames een teambuilding af in Aywaille, in de Ardennen. Daar stonden met een biathlon, een bike-and-run en een stevige wandeling enkele pittige activiteiten op het programma, zoals je kan zien in filmpjes op de site van de voetbalbond.

Bondscoach Ives Serneels keek toe en zag dat het goed was.

Niet bij de happy few

Op 16 mei selecteerde Ives Serneels 33 speelsters die de voorbereiding op Euro 2022 van 6 tot 31 juli in Engeland zouden meemaken. Op maandag 20 juni houdt hij er daar nog 23 van over. Intussen kregen vier speelsters al te horen dat ze niet bij de happy few zijn: Jarne Teulings (Anderlecht/Fortuna Sittard), Shari Van Belle (AA Gent), Marie Detruyer (OHL) en Zenia Mertens (OHL).

Vlammen op school

Afgelopen maandag gingen de Red Flames op bezoek in vijf scholen in Vlaanderen. Dat gebeurde in het kader van de actie 'Zet je school in vuur en vlam' van Voetbal Vlaanderen.

Bedoeling was om de EK-sfeer naar de speelplaats te brengen. Tine De Caigny, de 25-jarige spits van Hoffenheim, vindt: 'Het is belangrijk om de hype rond het EK en het vrouwenvoetbal te vergroten.' Bij de kinderen op de vijf scholen is dat alvast gelukt.

De Caigny is nu fulltime profvoetballer in Duitsland. Dat is meteen een groot verschil met haar voorgaande periode bij Anderlecht, vertelt ze aan Het Laatste Nieuws. 'Ik kan me hier volledig focussen op het voetbal, in mijn tijd bij Anderlecht werkte ik ook nog. Hier trainen we ook veel meer - ik denk dat we maar één vrije dag hebben per week en op sommige dagen trainen we twee keer. Mijn fysiek en kracht zijn beter geworden.'

'Kassie' pleit voor professionalisering

Ook Kassandra 'Kassie' Missipo, een andere Red Flame en ex-speelster van Anderlecht, maakte haar opwachting in de media. Ze gaf een interview aan Sporza. De 24-jarige verdedigende middenvelder, die doorbrak bij KAA Gent en daarna naar paars-wit verhuisde, koos in mei voor een buitenlands avontuur, bij het Zwitserse FC Basel, waar ze tekende tot 2023.

Vorige zomer verlengde ze haar contract bij Anderlecht niet. Bij Sporza legde ze uit hoe dat kwam. 'Ik heb bij Anderlecht mijn kruisbanden gescheurd, maar de omkadering die er was voor mijn revalidatie, die sprak mij gewoon niet aan.'

'Dat is niet om Anderlecht zwart te maken, maar onze visies zaten gewoon niet op hetzelfde niveau. Ik heb dan het heft in handen genomen en mijn eigen keuzes gemaakt. Ik denk dat de beslissing om uit elkaar te gaan wederzijds was.'

Kassandra Missipo bij Sporza: 'Als de juiste middelen niet voorhanden zijn, kan men niet verwachten dat wij alles kunnen geven.' © BELGA

Missipo vindt dat er meer inspanningen moeten worden geleverd voor het vrouwenvoetbal in België. 'Het is een beetje een vicieuze cirkel: men verwacht dat wij vrouwen ons eerst bewijzen, maar als de juiste middelen niet voorhanden zijn, kan men niet verwachten dat we alles kunnen geven.'

'Ik zie speelsters fantastische dingen doen, maar ik beeld me dan in wat het zou geven als zij het voetbal als job konden beoefenen. Velen moeten nu na een werkdag nog gaan trainen. Ik spreek niet over verloning, maar gewoon over de structuur.'

