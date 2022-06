De Red Flames leven toe naar het EK dat op 6 juli in Engeland van start gaat. Vandaag: uitkijken naar de oefenmatch tegen Noord-Ierland.

Morgenavond om 20 uur is het zover: dan spelen de Red Flames hun eerste oefenwedstrijd op Belgische bodem in aanloop naar het EK in Engeland. Tegenstander is Noord-Ierland.

Dat laatste keer dat de Noord-Ierse vrouwen in actie kwamen, was op 12 april in een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Engeland, vorige week nog de sparringpartner van de Red Flames (3-0). Die thuismatch werd met 0-5 verloren.

Er was toen wat heisa in de Ierse media omdat Kenny Shiels, de bondscoach van Noord-Ierland, na de match liet optekenen 'dat vrouwen emotioneler zijn dan mannen'. Hij trachtte een verklaring te vinden voor het feit dat zijn ploeg vaak snel na elkaar tegengoals slikt.

De uitspraak kreeg hopen kritiek van analisten, ex-speelsters en politici. Dat de Noord-Ierse nationale vrouwenploeg een recordaantal van 15.348 toeschouwers naar het stadion had gelokt, geraakte op die manier volledig ondergesneeuwd.

Er was een statement nodig op sociale media van kapitein Marissa Callaghan om de gemoederen te bedaren. Daarin zei ze dat de volledige ploeg achter Shiels stond. 'Sinds Kenny drie jaar geleden de nationale ploeg overnam, heb ik hem altijd publiekelijk complimenten gegeven over de manier waarop hij het beste uit zijn speelsters kan halen, zowel individueel als collectief. Hij is een integer man die om ons geeft zoals in een familie.'

Noord-Ierland zit op het EK in een poule met Oostenrijk, Engeland en Noorwegen.

Meer balbezit

Ives Serneels hoopt dat zijn ploeg 'de match in handen zal nemen vanaf de eerste minuten'. Noord-Ierland staat 47ste op de FIFA-ranking, terwijl België op de 19de stek staat. 'Het idee is om vertrouwen op te doen', zei Serneels in Tubeke. 'Het zal een andere match zijn dan tegen Engeland, met meer balbezit voor ons. Ik wil goeie beslissingen zien in balbezit, mooie bewegingen en een ploeg die toont dat ze elke wedstrijd vanaf de eerste minuut wil voetballen.'

De bondscoach liet ook verstaan dat hij speeltijd wil geven aan Kassandra Missipo, Elena Dhont et Ella Van Kerkhoven, de drie speelsters die terugkeren uit een langdurige blessure.

Dit is een nieuwe fase in de voorbereiding op het EK. 'De volgende twee à drie weken gaan we op het volume werken', weet Serneels. 'We zijn nu de intensiteit aan het opdrijven.' Op die manier moeten de Red Flames straks in topvorm in de startblokken staan.

Voor ze naar Engeland vliegen spelen de Flames ook nog tegen Oostenrijk (zondag 26 juni) en Luxemburg (dinsdag 28 juni).

