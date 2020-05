De Belgische bekerfinale zorgt al een paar jaar voor controverse. Dit seizoen omdat ze meer dan waarschijnlijk niet meer kan worden gespeeld, de voorbije jaren vanwege de timing. Pas volgend jaar krijgt ze - in principe - weer haar plaats terug als orgelpunt van het seizoen.

De feiten

Hoe gelukkig kunnen mensen na een gewonnen voetbalmatch zijn? Huilend vielen supporters en spelers van KV Mechelen een jaar geleden, op 1 mei, in elkaars armen. 'Wij speelden met ons hart, AA Gent niet', zei Rob Schoofs achteraf.

Schoofs zat, uiteraard, in het winnende kamp. Qua individueel talent moet de kampioen uit 1B, die zes weken geen wedstrijd speelde tot de bekerfinale, het afleggen tegen KAA Gent, maar op het veld blijkt dat niet. Malinwa zit meteen in de wedstrijd, gespeeld onder een stralende zon. Het morst evenwel met de kansen en ziet Jean-Luc Dompé even voorbij het half uur scoren voor Gent.

De wanhoop valt af te lezen van de gezichten maar als Nikola Storm zes minuten later al tegen scoort, is er weer hoop. In de 62e minuut maakt de Colombiaan German Mera de 2-1. Bekers met bier vliegen door de lucht, in het Koning Boudewijnstadion waar de finale wordt gespeeld, maar ook in het AFAS-stadion waar zo'n 3000 supporters hun team aanmoedigen op groot scherm.

Na Storm en Mera wordt Michael Verrips, de doelman, de derde Mechelse held van de avond. Hij pareert alle ballen en KV wint de beker. Europees voetbal zal er uiteindelijk door Operatie Propere Handen niet aan vasthangen, maar na een moeilijk seizoen is de dubbel een mooie opsteker. Er wordt gevierd tot diep in de nacht.

Making-of

Er zit al een paar jaar een steentje in de Belgische voetbalschoen, om Brihangeven te parafraseren. Die van de cup. Traditioneel was de Belgische bekerfinale een lente-evenement, ergens op een zonnige zondagmiddag in Brussel. Warm weer, een lekkere pot voetbal, de laatste pint en dan de zomervakantie in, om de twee jaar doorbroken met een mooi tornooi, EK of WK. Vaak was het een double header, eerst de vrouwen, dan de mannen.

In 2005 verhuist de afsluiter bij de mannen naar zaterdagavond, in plaats van zondag. Vooral op vraag van de rechtenhouders maar ook op vraag van de amateurs, die liever in die fase van de eindstrijd van hun competitie geen rechtstreekse concurrent op zondagnamiddag zien. Het aftrapuur wordt nu in plaats van 16 uur, 20.30 uur of 20.45 uur.

Als de Belgische profclubs in 2009 beginnen aan een nieuw competitieformat met play-offs, blijft dat zo. De finale van 2010 tussen KAA Gent en Cercle Brugge is de eerste afsluiter van de competitie nieuwe stijl. Na de play-offs. Dat blijft zo tot 2012.

In 2013 wordt een eerste keer aan de datum geprutst. Op donderdag 9 mei - Hemelvaartsdag - is er "de meest ongelegen bekerfinale ooit", die tussen KRC Genk en Cercle Brugge. Mario Been (Genk) krijgt vier dagen later Anderlecht op bezoek en is bezig met het uitspelen van zijn laatste troeven in de titelrace en play-off 1.

Cercle is dan weer volledig gefocust op het behoud. Het heeft al de play-downs gewonnen tegen Beerschot, en moet nu de eindronde spelen met tweedeklassers. Dat is voor Lorenzo Staelens een absolute prioriteit. Die bekerfinale komt daar onhandig tussen gefietst en Cercle verliest ze ook met 2-0.

De Pro League snapt deze spagaat en schuift. In 2014 is er het WK dat moet worden voorbereid en komt de vraag van de voetbalbond om deze eerste eindronde sinds 2002 goed te kunnen voorbereiden (gezien de afstand en de tijdsverschillen met Brazilië). De bekerfinale verhuist naar maart, tussen reguliere competitie en play-offs in. Lokeren-Zulte Waregem is de eerste bekerfinale nieuwe stijl, op 22 maart. Aftrap is zoals vanouds 20.45 uur.

Het jaar daarop verandert dat en duikt een nieuw probleem op: de goeie Europese campagne van Club Brugge. Dat speelt in maart nog Europa League, vaste prik op donderdag. In Istanboel van Besiktas winnen én twee dagen later de bekerfinale tegen Anderlecht spelen is te veel van het goeie. De kalendermaker moet schuiven, de finale is weer op zondag. Om 18.30 uur (eigenlijk was dat 18 uur maar fans hielden de spelersbussen tegen).

Een jaar en wat rellen later is er opnieuw een wijziging. De Brusselse politie wil absoluut dat de finale van de risicomatch tussen Standard en opnieuw Club Brugge bij daglicht eindigt. Ze moet dus opnieuw naar zondag, en vroeger, om 16 uur, starten. Opnieuw protesteren de amateurs.

Als KV Oostende en Zulte Waregem een jaar later de finale halen, kan de KBVB als organisator terug naar het oude normaal: zaterdagavond 20.45 uur. Dit keer tot ergernis van de twee West-Vlaamse supportersclans die na de strafschoppenserie pas na middernacht in eigen stad zijn. De spelers van Essevee worden dan ook pas gehuldigd op zondagnamiddag op de Waregemse Markt.

Sportief wordt nu weer een andere lacune duidelijk. Essevee is ook geplaatst voor play-off 1, maar zou zich daar in theorie moeten 'inhouden' in de strijd om de Europese tickets. Dat van bekerwinnaar is het interessantste, het geeft rechtstreeks toegang tot de poulefase van de Europa League.

Hetzelfde doet zich een jaar later voor met Standard, dat in maart in een ijskelder een slechte match tegen RC Genk zegevierend afsluit. Het kan zonder druk play-off 1 in. Opnieuw beslist de Pro League te schuiven: de bekerfinale mag geen antireclame voor het voetbal zijn en verhuist in 2019 naar 1 mei, tussen speeldag zes en speeldag zeven van play-off 1 in. Ook zeer ongelukkig, als blijkt dat AA Gent plots een extra opdracht tussendoor krijgt in zijn strijd om Europees voetbal.

En daarna

Twee dagen voor 1 mei 2019 spreekt Ivan De Witte in Vista, de podcast van HLN en Proximus, al zijn twijfels over de nieuwe datum uit. In volle play-offs een bekerfinale spelen is geen goed idee. De voorzitter van de favoriet verwoordt het zo: 'Ik vind het heel ongelukkig. Wij hebben de halve finale gespeeld in januari. Vanaf dan voeg je iets toe in de groep dat eigenlijk storend is voor het vervolg van de competitie.'

Op 7 mei 2019 is er al een nieuwe verandering aan de kalender. Aan het agentschap Belga verklaart de Pro League dat 'in 2020 de bekerfinale opnieuw zal worden betwist voor de start van de play-offs. Vanaf het seizoen 2020/21 zal dat weer na play-off 1 gebeuren.' Terug naar het oude dus, de afsluiter van weleer.

Maar toen kwam Covid-19... Volgens de laatste berichten zal de finale tussen Club Brugge en Antwerp allicht niet meer worden gespeeld. Als de profclubs maandag besluiten een definitief einde te maken aan de competitie, wil de UEFA tegen 25 mei de namen van de ploegen die Europees spelen.

Dat is geen regel voor België alleen, de UEFA wil die namen voor alle competities die nu besluiten te stoppen (of dat van hun overheid opgelegd kregen). Zij die nog doorgaan, moeten pas in augustus met namen komen.

Voor 25 mei nog een bekerfinale spelen, is onmogelijk, dus moeten de Europese tickets verdeeld worden op basis van de competitiestand. En dan heeft Charleroi zijn rechtstreekse plaats voor de Europa League beet, en moet Antwerp naar de voorrondes.

