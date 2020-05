Op 21 mei werden de Buffalo's voor de eerste en voorlopig enige keer Belgisch kampioen. Toen de ploeg op bootjes een rondvaart door de stad maakte, stonden duizenden de spelers toe te juichen. Terugblik op een uniek moment.

De feiten

Zondag 17 mei 2015. Op de terugweg van Brugge rinkelt de telefoon. Iemand van AA Gent belt en zegt, nog wat ongelovig: 'Ik denk dat we kampioen gaan worden. Dit is niet te vatten.' Zijn ploeg is net gaan winnen op Club Brugge (2-3, een beslissende treffer van gelegenheidsspeerpunt Benito Raman die door Hannes Van Der Bruggen clever is vrijgespeeld in het strafschopgebied) en kan het afmaken in de thuismatch van donderdagavond tegen Standard.

Ongeloof in de Gentse rangen. Kampioen? Ongeloof ook bij Club Brugge. Autoritair door de competitie geraasd, Europees ver geraakt, de beker gewonnen, maar de batterijen zijn leeg. Het sleept zich naar het einde van play-off 1. Het zal toch niet zijn dat de rivaal nog met de titel gaat lopen, zuchten ze daar na de Slag om Vlaanderen.

Wanneer op donderdagavond 21 mei om 20.30 uur scheidsrechter Joeri Van de Velde de wedstrijd op gang blaast, is Raman opnieuw diepe spits. Een zet van trainer Hein Vanhaezebrouck, die de onbeschikbaarheid van Laurent Depoitre moet opvangen. Die zit nog wel op de bank als joker, voor het geval het misloopt.

© Belga Image

Raman als valse 9, daar is hard op getraind in de aanloop naar de match tegen Brugge. De trainer ziet daarbij spoken. Omdat hij vermoedt dat Club spionnen heeft uitgestuurd die vanuit een nabijgelegen businessgebouw een vrij zicht hebben op de gesloten trainingen, gaat hij elders oefenen. In Deinze. Zelfs de spelers zijn niet op de hoogte, ze worden pas in laatste instantie gebriefd over de nieuwe locatie en dat ze hun auto's moeten nemen.

In de achttiende minuut scoort Sven Kums. Zijn eerste van een moeilijk seizoen, dat wordt doorkruist met blessures. Maar dit maakt veel goed. Als na de rust Moses Simon aan hoge snelheid neergaat in het strafschopgebied, is het contact licht geweest, maar een VAR nog niet aanwezig om de beslissing van Van de Velde - strafschop - te herroepen.

Renato Neto, niet aangeduid als strafschopnemer maar vol zelfvertrouwen blijft cool en zet de penalty om: 2-0. Het boek van het seizoen klapt dicht, dat van de geschiedenis krijgt een gouden rand. Gent is iets voor half elf kampioen.

In en rond de Ghelamco Arena barst een volksfeest los, dat een paar dagen later zal uitmonden in een straatfeest in de binnenstad. De Gantoise, ooit een duf merk neergezet als kwek kwek kwek is in een klap sexy. En dan moet een zinderende Europese campagne en misschien wel een nóg beter seizoen nog volgen.

© Belga Image

Making-of

Meestrijden voor de Europese plaatsen, dat is het doel van KAA Gent bij de start van dat seizoen. Aan de titel denkt niemand, tenzij misschien Ivan De Witte die als voorzitter bij het betrekken van de Ghelamco Arena die wens uit. Openlijk uit.

Elders wordt gelachen, zeker als de verhuis naar de nieuwe tempel niet direct leidt tot spetterende resultaten in de thuismatchen. Gent mist de sfeer van zijn Ot, klinkt het bij nostalgische supporters. De druk van de Ghelamco Arena verlamt.

De transferzomer van 2014 is een drukke, maar achteraf zal blijken een beslissende. Van Sporting Lissabon komt definitief de eerder al geleende Braziliaan Renato Neto, die is uitgegroeid tot een goeie middenvelder met snelle voetjes. De ploeg heeft in de seizoenen eerder Waasland-Beveren geholpen met het uitlenen van wat spelers en haalt daar met Rami Gershon een goeie verdediger die weliswaar kampt met blessures, maar eerder al zijn kwaliteiten bewees bij Standard. Mee in zijn spoor: de uitbollende Karim Belhocine, bezig aan een leerproces als trainer en belangrijk voor de spirit in de kleedkamer.

Wanneer David Pollet, die later een teleurstelling blijkt, wordt weggehaald bij Anderlecht, vinden waarnemers dat een goeie zet in de spits. Ze geloven nog meer in Pollet dan in de gratis van KV Oostende overgenomen Laurent Depoitre, al zullen ze zich daar zwaar in vergissen.

En als nieuwe middenvelder wil trainer Vanhaezebrouck er eentje bij die hij net als Gershon ook nog kent van bij KV Kortrijk: Sven Kums. Zijn metronoom.

Dat zorgt intern voor ruzie. Gent wil de komst van Kums financieren met de verkoop van Van Der Bruggen. Via Mogi Bayat. Die wil hem naar Udinese sluizen, maar VDB weigert. Later komt ook Charleroi in beeld. VDB weigert opnieuw. Michel Louwagie zet speler en entourage onder druk, maar dat werkt niet. Van Der Bruggen weigert omdat hij van zijn trainer hoort dat die nog hard op hem rekent.

Hij voelt zich sterk genoeg om de concurrentie aan te gaan met Kums. Gent bijt op de tanden, het moet plots 1,5 miljoen extra uitgeven. Later zullen alle partijen er blij mee zijn, want door blessure mist Kums een pak wedstrijden. Matchen waarin Van Der Bruggen zijn rol uitstekend vervult.

Het seizoen start goed. Gent begint met een tien op vijftien aan het nieuwe jaar. Op speeldag vijf lijdt het een eerste nederlaag. Een 2-0-achterstand in Genk wordt door Brecht Dejaegere en Danijel Milicevic ongedaan gemaakt. Maar dan scoort Tornike Okriasjvili alsnog voor de Limburgers.

Een tweede kantelmoment komt er in Lier. De technisch vaardige thuisploeg bezorgt de Buffalo's een zware middag, maar uiteindelijk wordt het toch 0-1. We zijn 2 november en het is pas de derde uitzege van het seizoen. Als KAA Gent het weekend daarop thuis van Anderlecht verliest - alweer geen zege in de Ghelamco tegen een topper - valt het terug naar de vierde plaats. Een titel lijkt veraf.

© Belga Image

Op 21 december krijgt de ploeg een nieuwe kans op een thuiszege tegen een topploeg. Standard komt. Opnieuw gaat het fout. Eerst blundert doelman Matz Sels, zodat Igor de Camargo kan scoren. Na de gelijkmaker van Dejaegere is het de beurt aan Lasse Nielsen en Neto om elkaar niet te begrijpen. Geoffrey Mujangi Bia zorgt in blessuretijd voor 1-2. De coach heeft het achteraf over een "goed leermoment" in de groei van zijn team.

Uitgerekend tegen Club Brugge komt na de winterstop, op 22 februari, de eerste winst tegen een Belgische topclub. Gent heeft op dat moment dé wintertransfer van de competitie gedaan met Moses Simon, weggehaald bij het Slovaakse Trencin.

Gewaarschuwd door zijn scouts voor de snelheid van de Nigeriaan past Michel Preud'homme zich tactisch aan. Dat zorgt voor verwarring bij zijn eigen spelers. Timmy Simons ligt met een owngoal aan de basis van de stunt die door de spelers wordt opgedragen aan de overleden vader van Kenneth Saief, de flankverdediger/aanvaller.

Op de slotspeeldag van de reguliere competitie gaat winnen van een topper plots heel vlot. Anderlecht wordt in eigen huis op een volwassen manier verslagen met 1-2. Gent eindigt met 57 punten, evenveel als Anderlecht maar mét een beter doelsaldo. Club Brugge sluit af als eerste, met vier punten voorsprong. Club is Europees nog aan de slag, wat tijdens de play-offs voor extra belasting zorgt, én moet nog een bekerfinale afwerken. In Gent groeit dan het besef dat een titel mogelijk is, maar naar de buitenwereld wordt gecommuniceerd dat de derde plaats het doel blijft.

Op 30 april brengt Neto de fans in een delirium: Laurent Depoitre heeft net zijn eerste goal gemaakt tegen een topclub en in blessuretijd kopt Neto een corner van Milicevic staalhard tegen de touwen. Gent geeft Anderlecht zo een tik en nestelt zich stevig in het zog van Club Brugge. Als de West-Vlamingen daarna beginnen struikelen en het onderlinge duel beslissend lijkt in de titelrace, rijpt in het hoofd van Hein een plannetje...

© Belga Image

En daarna

Een kater, een zomer vol ongeloof, veel feest en geen uittocht. KAA Gent weet zijn spelers te houden. Ervin Zukanovic, naar het Calcio, is de meest opvallende vertrekker. De start van het seizoen is matig, maar een Europese campagne, die ook al slecht start met 1 op 9, eindigt prachtig met een kwalificatie voor de volgende ronde. Daar is Wolfsburg te sterk.

KAA Gent eindigt opnieuw tweede in de reguliere competitie, maar zal dit keer minder succes hebben in de play-offs. Club Brugge is ontketend en halverwege die eindstrijd komt het autoritair met 1-4 winnen in Gent. Na dat seizoen zal de kampioenenploeg uit elkaar vallen. En blijft het weer wachten op een volgende titel.

