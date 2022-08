Foutje bij Nederlandse voetbalbond: transfermarkt gaat dag vroeger dicht dan Europese topcompetities

In Nederland zullen alle inkomende transfers al op 31 augustus in orde moeten zijn. De Nederlandse voetbalbond KNVB had namelijk niet gezien dat alle andere competities een dag later dicht gingen en kon die fout in extremis niet meer laten veranderen door de FIFA.

© GETTY