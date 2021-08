De voorzitter van Beerschot ziet met lede ogen aan hoe zijn ploeg het seizoen inzette met een 1 op 12, maar predikt kalmte.

Beerschot liep zondag tegen Standard (0-1) tegen een derde opeenvolgende thuisnederlaag aan. Toch was de inzet al beter dan tegen Union. Ben je nu gerustgesteld of nemen de twijfels toe? Francis Vrancken: 'Ik ben natuurlijk teleurgesteld in het resultaat, maar we hadden beter verdiend op basis van het spel. Er waren voldoende kansen om minstens een gelijkspel te claimen. Dat zagen de supporters ook, ze waren fantastisch. Hun reactie tegen Union was begrijpelijk; toen was het echt niet goed. De komende weken krijgen we een pittig programma, maar misschien komen we wel beter voor de dag tegen de zogeheten topploegen.'Hoe frustrerend is het om deze valse start te moeten meemaken nu er weer volle tribunes zijn, terwijl er vorig seizoen zo wervelend gevoetbald werd? Vrancken: 'Dat is vooral heel jammer voor ons publiek. Maar het is al een paar maanden minder bij ons, daar moeten we niet flauw over doen. Daarom is het tijd dat we wat resultaten neerzetten en zeker ook thuis eens winnen. Met goed voetbal, want ook dat verlangen we. Maar heimwee naar de periode onder Losada heb ik niet. We mogen niet vergeten dat hij op een bepaald moment ook een 1 op 21 liet noteren. En dat het in begin allemaal meezat, de spelers speelden op een wolk. Nu valt dat wat tegen, maar dat zal keren. Wij zijn tevreden van het werk dat Peter Maes levert en denken dat hij onze ploeg door deze moeilijke periode kan loodsen. Er komt ook vers bloed aan.De terugkeer van Sanusi deed ons middenveld al goed tegen Standard en komend weekend tegen Club Brugge zou onze nieuwe spits Lawrence Shankland speelgerechtigd moeten zijn. Hopelijk kunnen we de komende week nog een aanwinst voorstellen.'Jullie buur en grote rivaal Antwerp FC stuntte met de transfer van Radja Nainggolan, jullie clubambassadeur nota bene. Hoe zuur is dat? En was er dan echt geen mogelijkheid om hem zelf te strikken gezien jullie eigen vermogende mede-eigenaar Prins Abdullah Bin Mossaad? Vrancken: 'Onze ondervoorzitter Walter Damen verwoordde dat goed en gematigd, ik ben daar strenger in: ik vind dit heel zuur. Clubliefde is voor mij iets heel belangrijks, als je dat uitspreekt moet je daar daden aan koppelen. Anders is het weinig waard. Het zou fantastisch zijn als zo iemand naar ons kan komen, maar wij gaan geen domme financiële dingen doen. Zulke beslissingen mag je niet nemen uit emotionele of nostalgische overwegingen. Dat hebben we hier in het verleden al genoeg meegemaakt. Wij hebben ook geen ultieme poging ondernomen om Nainggolan te halen. Wij weten goed met welk budget we opereren. Hetzelfde verhaal in het dossier Benito Raman. Ik ben geen voorzitter geworden om te willen scoren. Ik wil vooral een club die binnen vijf jaar nog steeds gezond is.'Het organigram onderging het voorbije jaar enkele veranderingen. Met onder andere een nieuwe algemeen directeur en een nieuwe communicatieverantwoordelijke. Waarom was dat nodig? Vrancken: 'Wij zijn heel tevreden met de komst van Frédéric Van den Steen als algemeen manager. Onze commerciële inkomsten stijgen, de wisselwerking met de fans loopt goed en de sfeer op de werkvloer is top. Gunther Dieltjens heeft dat jaren prachtig gedaan, maar hij had ook andere zaken te bestieren, dus die professionalisering was nodig. Het vertrek van Sven Van den Abbeele als communicatieverantwoordelijke was geen besparingsronde maar de samenwerking was gewoon niet zoals we wilden. Ons organigram krijgt stilaan definitieve vorm, al zou het kunnen dat we op jeugdvlak nog bijkomende investeringen doen. Jeugdopleiding is héél belangrijk voor ons.'Is er al meer duidelijkheid over het stadiondossier? Een studiebureau zou deze maand bekend maken wat de beste oplossing is: een nieuw stadion aan Petroleum Zuid of verbouwingen aan het huidige Olympische Stadion. Vrancken: 'De maand is nog niet om, hè. ( lacht) Daar wordt nog aan gewerkt, ik verwacht binnen enkele weken of ten laatste enkele maanden uitsluitsel. Het praat ook wat makkelijker wanneer het sportief goed gaat, dus de timing is niet ideaal.'